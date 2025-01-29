29 Ocak Bağcılar, Beşiktaş elektrik kesintisinin ne zaman biteceği belli oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

29 Ocak 2025 11:31 - Güncelleme : 29 Ocak 2025 11:49

BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre 29 Ocak 2025 Çarşamba günü İstanbul'un Beşiktaş ve Bağcılar ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından Beşiktaş ve Bağcılar'da elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor. BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre Beşiktaş'ta elektrikler 18.00'da gelecek.

İlgili Haberler 21-22 Ocak Küçükçekmece elektrik kesintisi saatleri duyuruldu

Bugün İstanbul'un bazı ilçelerinde planlı bakım çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. Bakım ve yatırım programı kapsamında yaşanan elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği BEDAŞ tarafından açıklandı. Bağcılar ve Beşiktaş ilçelerinde elektriklerin geleceği saat belli oldu. İSTANBUL BEŞİKTAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? İstanbul'un Beşiktaş ilçesine bağlı bazı mahallelerde bakım çalışması nedeniyle elektrik kesintisi yaşanıyor. BEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre bölgede "Kapsamlı TM Bakımı" gerçekleştiriliyor. Sabah saat 10.00'da başlayan elektrik kesintisinin saat 18:00'de sona ermesi bekleniyor. Kesintiden etkilenen mahalleler ise şöyle: "İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-ABBASAĞA mah ABBASAĞA KUYU, MAŞUKLAR YOKUŞU, REBAP, SALNAMECİ sk / CİHANNÜMA mah ABBASAĞA, ABBASAĞA ARALIĞI, ABBASAĞA CAMİ, AKDOĞAN, AKMAZÇEŞME, BARBAROS, BOSTANCI VELİ, BOSTANCIBAŞI, CİHANNÜMA, DALBUDAK, HASFIRIN, MAZHARPAŞA, MEHMET ALİ BEY, RESSAM HAMDİ BEY, SALİHEFENDİ, SARAY, SELAMLIK, SERENCEBEY YOKUŞU, İSMAİLİYE, ŞEHİT KAZIM sk / SİNANPAŞA mah AKMAZÇEŞME, ALTINTAŞ, DERNE, IHLAMURDERE, KÖYİÇİ, KÖYİÇİ MEKTEP, LEŞGER, MAŞUKLAR YOKUŞU, SELAMLIK, İLHAN, ŞEHİT ASIM sk / TÜRKALİ mah ABBASAĞA KUYU, ABBASAĞA ÇIKMAZI, ALTINTAŞ, ASMALIKAHVE, BEHÇET NECATİGİL, LOŞBAHÇE, MAŞUKLAR YOKUŞU, MECİT ALİ, MUHTAR MOLLA, TÜRKÇEŞME, UZUNCAOVA, İMAMZADE, ŞEHİT ASIM, ŞEHİT NURİ sk / YILDIZ mah HASIRCI VELİ, SERENCEBEY YOKUŞU, ÇİTLENBİK sk" İSTANBUL BAĞCILAR ELEKTRİK KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK? İstanbul Bağcılar ilçesinde ise kapsamlı TM bakımı, havai hat bakımı, dönüşüm çalışması, ekonomik ömür sebebi ve dönüşüm çalışması nedeniyle sabah saat 09:00'dan beri elektrik kesintisi yaşanıyor. Bağcılar ilçesinde yapılan bakım ve yatırım çalışmalarının bugün saat 17:00'de bitmesi bekleniyor. Çalışmalardan etkilenen mahalleler ise şöyle: "İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1243., 1265., 1266., 1268., 1269., 1277., 1279., 1286., 1325., 1326., 1327., 1328., 1329., 1330., 1340., 1341., 1347., 1349., ÜSKÜP sk, GÜNEŞLİ mah sk, MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1608., 1612., 1615., 1620., 1622., 1623., 1624. sk, MERKEZ-GÜNEŞLİ mah 1300., 1313., 1314., 1315., 1316., 1317., 1318., 1319., 1320., 1322., 1323., 1324., 1326., 1330., 1350., 1351., 1352., 1353., 1354., 1355., FEVZİ ÇAKMAK, ÜSKÜP sk, MERKEZ-İNÖNÜ mah BAĞCILAR sk, MERKEZ-YILDIZTEPE mah 563., 566. sk, MERKEZ-İNÖNÜ mah 441., 443., 445. sk" Merkez Yıldıztepe Mahallesi Bağcılar Sokak'ta abone/şube bağlantısı nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin ise saat 15.00'da sona ermesi bekleniyor. İlgili Haberler 21-22 Ocak Küçükçekmece elektrik kesintisi saatleri duyuruldu