İstanbul Üsküdar elektrik kesintisinin ne zaman sona ereceği merak edildi! AYEDAŞ açıklama yaptı

13 Ocak 2025 15:04 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:19

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı 5 sokakta elektrik kesintisi yaşanıyor. Vatandaşlar tarafından elektriklerin ne zaman geleceği merak edilirken konuyla ilgili AYEDAŞ resmi internet sitesinden açıklama yaptı. Kesintilerin saat 16.00'da sona ermesi bekleniyor.

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Bugün (13 Ocak 2025 Salı) İstanbul​'un Üsküdar​ ilçesinde elektrik kesintisi yaşanıyor.

Şebeke arızasından dolayı yaşanan elektrik kesintilerinin ne zaman sona ereceği ise AYEDAŞ tarafından açıklandı.

İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ​ NE ZAMAN BİTECEK 13 OCAK 2025?

İstanbul'un Üsküdar ilçesinin Küçüksü, Altunizade, Selami Ali mahallelerinde elektrik kesintisi yaşandığı belirtildi.

AYEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre bölgeye en kısa sürede elektriklerin verilmesi planlanıyor. Ekipler tarafından arızanın giderilmesi için çalışmalar devam ediyor.

Kandilli Mahallesi, Rasathane Sokak bölgesinde meydana gelen arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintisinin ise saat 15.30 sıralarında giderilmesi planlanıyor.

Son olarak Küçüksu Mahallesi'nde meydana gelen kesintinin ise saat 16.00'da sona ereceği tahmin ediliyor.

İSTANBUL ÜSKÜDAR ELEKTRİK KESİNTİSİ 14 OCAK 2025?

AYEDAŞ tarafından açıklanan bilgilere göre 14 Ocak 2025 Salı günü İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı bazı sokaklarda sabah saatlerinden itibaren planlı elektrik kesintisi yapılacak.

Elektriklerin saat 15.30-16.00 arasında tekrardan sokaklara verilmesi planlanıyor.

14 Ocak Salı günü yapılacak olan elektrik kesintisinden etkilenecek olan sokaklar şöyle:

"BAŞARAN, ALTIN, DADAŞ, DERE, YALÇIN, KIRÇİÇEĞİ, TURGUT REİS, BAKİ, ÖMER SEYFETTİN, SÖĞÜTLÜÇAYIR, YILDIRIM, AYÇİÇEK, KİREÇFIRINI, SİVASLI, ÇİÇEKTEPE, YENİ AYAZMA, MARTI, ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK, BÜYÜK İSKENDER, ÖĞRETMEN, ÖMÜRTEPE, GÜZEL ÇAMLIK, RASATHANE ÇIKMAZI, FERHAT, TAŞOCAĞI, BERAT, KUŞÇU, GÜLBAHAR, RASATHANE, ZAFER, KAVUKLU, HÜKÜMDAR, SÖĞÜTLÜÇAYIR, ALTIN, YALÇIN, PETEK, KARAGÖZ, KARAYEL, SERCAN, BAĞLARİÇİ, PEMBEKARANFİL, AYGÜL, KISA, ÇETİN, MAVİMARMARA, HÜKÜMDAR, YERLİOĞLU, İZZETTİNBEY, SAĞLAM, KISACIK, SERCAN, SÖĞÜTLÜÇAYIR ÇEŞMESİ, DERE, DERVİŞOĞLU, HACILAR, SÖĞÜTLÜÇAYIR, KÜÇÜK, KİREÇFIRINI, ZAFER, YILDIRIM, MİLLİ, DENİZ, ESATPAŞA, ARAÇ, KALDIRIM, YALNIZ SELVİ, GÜLŞEFDE"