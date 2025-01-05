Kar fırtınası ülkeyi kasıp kavuracak! Milyonlarca insan etkilenecek: Yetkililer alarma geçti

05 Ocak 2025 09:11 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 09:25

ABD tarihinin en büyük kar fırtınalarında birine hazırlanıyor. Bugünden itibaren yaklaşık 62 milyon kişiyi etkileyebilecek KAR fırtınası etkisini gösterecek. Yoğun kar, buzlanma, yağmur ve şiddetli gök gürültülü fırtınaların kasıp kavuracağı ülkede yetkililer alarma geçti.

ABD büyük bir kar fırtınasına hazırlanıyor. Ülkenin büyük bir kesimini etkileyeceği tahmin edilen yoğun kış fırtınası, cumartesi öğleden sonra başlayıp pazartesi gününe kadar sürecek. Yapılan tahminlere göre; kar fırtınasından 62 milyon kişi etkilenecek.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANABİLİR

ABD​ Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) raporuna göre; kar fırtınası, yağmur ve buzlanmanın yanı sıra saatte hızı yaklaşık 65 kilometreye varan rüzgarla birlikte bazı bölgelerde trafikte aksamalar ve elektrik kesintileri meydana gelebileceği bildirildi.

BUZLANMA​ UYARISI

ABD'nin başta orta kesimleri olmak üzere bazı bölgelerinde kar kalınlığının yer yer bir metreye kadar ulaşması beklenirken sıcaklıkların sıfırın altına inmesi nedeniyle don olaylarına karşı dikkatli olunması çağrısı yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ HAL İLAN EDİLDİ

Fırtına Tahmin Merkezi'ne göre yarın Louisiana, Arkansas ve Mississippi'nin bazı bölgeleri için 3 ila 5. seviye şiddetli fırtına tehdidini söz konusu olduğu kaydedilirken Virginia eyaletinde, yarından itibaren tüm eyaleti etkilemesi beklenen fırtına nedeniyle "olağanüstü hal" ilan edildi.

MEVSİM NORMALLERİNİN EN AZ 30 DERECE ALTINA DÜŞECEK

Öte yandan, NOAA​ yağmur ve fırtınaların özellikle Güneydoğu'da sellere de neden olabileceği uyarısında bulundu. hava tahmini raporlarında; salı gününden itibaren ise ABD'nin doğusunun, mevsim normallerinin en az 30 derece altına kadar düşecek soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğine işaret edildi.