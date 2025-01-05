Meteoroloji uyardı kar fırtınası ve sağanak geliyor! İşte 5 Ocak Pazar günü hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu güncelledi.. Kuvvetli yağışlar, kar fırtınaları, buzlanma ve çığ tehlikesiyle mücadele edecek olan Türkiye, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor. Sel, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Hava daha da soğuyacak. Hava durumuna bakmadan plan yapmayın
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ocak Pazar günü için il il hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde etkili olacak şiddetli yağışlar, kar fırtınaları veçığ tehlikesine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Amasya, Tokat ve Hatay’ın güney kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar, sel, su baskını ve heyelan riskini artırıyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi kapıda....
KAR FIRTINASI GELİYOR!
İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda beyaz örtü hayatı olumsuz etkileyecek. Uzmanlar, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyarıyor. Ulaşımda kaos yaşanabileceği belirtiliyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, RÜZGARLAR SERT ESİYOR!
Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece birden düşerken, kuzey yönlerden esecek rüzgarlar hava şartlarını daha da zorlaştıracak. Vatandaşlara sıkı tedbirler alınması çağrısı yapıldı.
ÇIĞ VE HEYELAN RİSKİ KAPIDA!
Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi hayatı tehdit ederken, bu bölgelerde yaşayanlar uyarıldı.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.
Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu
Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu
Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.
Afyonkarahisar: 9°C, parçalı ve çok bulutlu
Denizli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu
İzmir: 15°C, parçalı bulutlu
Muğla: 15°C, sabah sağanak yağışlı, parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hatay’ın güney kıyılarında yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
Adana: 16°C, parçalı ve çok bulutlu
Antalya: 18°C, sabah sağanak yağışlı
Hatay: 12°C, aralıklı sağanak yağışlı, güney kıyılarında kuvvetli yağış
Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir dışında bölge genelinde yağmur bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olabilir.
Ankara: 8°C, öğle saatlerinde yağmurlu
Çankırı: 6°C, öğle ve akşam yağmurlu
Eskişehir: 7°C, parçalı ve çok bulutlu
Konya: 9°C, sabah saatlerinde yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Bolu: 6°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerde kar
Düzce: 9°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
Sinop: 9°C, aralıklı yağmurlu
Zonguldak: 9°C, sabah hafif yağmurlu
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların kıyılarda, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
Amasya: 7°C, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur
Samsun: 9°C, sabah kuvvetli sağanak yağış
Tokat: 5°C, sabah yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur
Trabzon: 10°C, sabah kuvvetli sağanak yağış
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis etkili olabilir. Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.
Erzurum: -2°C, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
Kars: 0°C, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı
Malatya: 4°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar
Van: 4°C, akşam kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu. Adıyaman dışında bölge genelinde yağmur bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.
Diyarbakır: 5°C, öğle ve akşam yağmur, yükseklerde kar
Gaziantep: 7°C, sabah sağanak yağışlı
Siirt: 7°C, öğle saatlerinden itibaren yağmur, yükseklerde kar
Şanlıurfa: 10°C, aralıklı sağanak yağışlı