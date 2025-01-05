Meteoroloji uyardı kar fırtınası ve sağanak geliyor! İşte 5 Ocak Pazar günü hava durumu

05 Ocak 2025 07:00 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 07:40

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu raporunu güncelledi.. Kuvvetli yağışlar, kar fırtınaları, buzlanma ve çığ tehlikesiyle mücadele edecek olan Türkiye, zorlu hava koşullarına hazırlanıyor. Sel, heyelan ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiği belirtildi. Hava daha da soğuyacak. Hava durumuna bakmadan plan yapmayın

Bu liste hayati önem taşıyor! İşte en tehlikeli araçlar listesi

Bu liste hayati önem taşıyor! İşte en tehlikeli araçlar listesi

Son dakika | Karaman'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Son dakika | Karaman'da deprem oldu! AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 Ocak Pazar günü için il il hava durumu raporunu yayımladı. Ülke genelinde etkili olacak şiddetli yağışlar, kar fırtınaları veçığ​ tehlikesine dikkat çekerek vatandaşları uyardı. Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında, Amasya​, Tokat​ ve Hatay’ın güney kıyılarında etkili olması beklenen kuvvetli yağışlar, sel, su baskını ve heyelan riskini artırıyor. Doğu Anadolu’nun yüksek kesimlerinde ise çığ tehlikesi kapıda....

KAR FIRTINASI GELİYOR!

İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar beklenirken, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu’nun kuzeydoğusunda beyaz örtü hayatı olumsuz etkileyecek. Uzmanlar, buzlanma ve don olaylarına karşı sürücüleri uyarıyor. Ulaşımda kaos yaşanabileceği belirtiliyor.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, RÜZGARLAR SERT ESİYOR!

Ülkenin kuzey ve iç kesimlerinde sıcaklıklar 3 ila 5 derece birden düşerken, kuzey yönlerden esecek rüzgarlar hava şartlarını daha da zorlaştıracak. Vatandaşlara sıkı tedbirler alınması çağrısı yapıldı.

ÇIĞ VE HEYELAN RİSKİ KAPIDA!

Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesi hayatı tehdit ederken, bu bölgelerde yaşayanlar uyarıldı.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde sağanak yağış​ bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis görülebilir.

Çanakkale: 12°C, parçalı ve çok bulutlu

Edirne: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

İstanbul: 10°C, parçalı ve çok bulutlu

Kırklareli: 8°C, parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu. Sabah saatlerinde Kütahya ve Muğla çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece pus ve sis görülebilir.

Afyonkarahisar: 9°C, parçalı ve çok bulutlu

Denizli: 14°C, parçalı ve çok bulutlu

İzmir: 15°C, parçalı bulutlu

Muğla: 15°C, sabah sağanak yağışlı, parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Antalya, Isparta ve Hatay çevrelerinde sağanak yağış bekleniyor. Hatay’ın güney kıyılarında yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Adana: 16°C, parçalı ve çok bulutlu

Antalya: 18°C, sabah sağanak yağışlı

Hatay: 12°C, aralıklı sağanak yağışlı, güney kıyılarında kuvvetli yağış

Mersin: 18°C, parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. Eskişehir dışında bölge genelinde yağmur bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don, pus ve sis etkili olabilir.

Ankara: 8°C, öğle saatlerinde yağmurlu

Çankırı: 6°C, öğle ve akşam yağmurlu

Eskişehir: 7°C, parçalı ve çok bulutlu

Konya: 9°C, sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Bolu: 6°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmur, yükseklerde kar

Düzce: 9°C, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

Sinop: 9°C, aralıklı yağmurlu

Zonguldak: 9°C, sabah hafif yağmurlu

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu. Kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Yağışların kıyılarda, Amasya ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Amasya: 7°C, yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur

Samsun: 9°C, sabah kuvvetli sağanak yağış

Tokat: 5°C, sabah yer yer kuvvetli yağmur ve karla karışık yağmur

Trabzon: 10°C, sabah kuvvetli sağanak yağış

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. Bölge genelinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve sis etkili olabilir. Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ riski bulunmaktadır.

Erzurum: -2°C, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

Kars: 0°C, öğle saatlerinden itibaren kar yağışlı

Malatya: 4°C, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar

Van: 4°C, akşam kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu. Adıyaman dışında bölge genelinde yağmur bekleniyor. Kuzeydoğu kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebilir. Sabah ve gece saatlerinde pus ve sis etkili olabilir.

Diyarbakır: 5°C, öğle ve akşam yağmur, yükseklerde kar

Gaziantep: 7°C, sabah sağanak yağışlı

Siirt: 7°C, öğle saatlerinden itibaren yağmur, yükseklerde kar

Şanlıurfa: 10°C, aralıklı sağanak yağışlı