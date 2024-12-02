3 Aralık ne günü? Dünya Engelliler Gününün önemi

02 Aralık 2024 13:51 - Güncelleme : 02 Aralık 2024 13:58

3 Aralık tarihinin önemli bir gün olup olmadığına dair araştırmalar hız kazandı. Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarını, sorunlarını ve topluma katılım süreçlerini vurgulamak amacıyla ilan edilmiştir.

Engelli çocuğu olan annelere müjde geldi! 5 bin lira nakit para verilecek

Engelli çocuğu olan annelere müjde geldi! 5 bin lira nakit para verilecek

Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin yaşam standartlarını iyileştirmek, toplumda farkındalık oluşturmak ve herkes için eşit fırsatlar sağlama çabalarını desteklemek için kutlanır.

3 ARALIK NE GÜNÜ? DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ NE ZAMAN?

Dünya Engelliler Günü her yıl 3 Aralık tarihinde kutlanır. Bu özel gün, 1992 yılında Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilmiştir.

DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Dünya Engelliler Günü, engelli bireylerin haklarına dikkat çekmek, topluma tam ve eşit bir şekilde katılmalarını sağlamak, sosyal bilinç oluşturmak ve engellilerin günlük hayatta yaşadığı zorluklara farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl kutlanır.

Bu kapsamda, Dünya Engelliler Günü, bireysel ve toplumsal duyarlılık oluşturmak için önemli bir fırsattır. Engelli bireylerin eşit bir yaşam sürdürebilmeleri için herkesin katkı sağlaması bu özel günün en temel mesajıdır.