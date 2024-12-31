3 aylar başlangıcı oruç tutulur mu? 1 Ocak itibarıyla başlıyor

31 Aralık 2024 14:59 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 15:09

Allahü teâlâ bazı gün, gece ve aylara kıymet vermiştir ve bu dönemlerde edilen ibadetlerin ve duaların kabul olacağını bildirmiştir. Müslüman aleminin en mühim aylarından biri olan üç aylar 1 Ocak itibarıyla başlayacak.

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025 Regaip Kandili'nin başlamasına sayılı günler kaldı

Üç aylar ne zaman başlayacak? 2025 Regaip Kandili'nin başlamasına sayılı günler kaldı

Müslüman aleminin en mühim aylarından biri olan üç aylar​ 1 Ocak itibarıyla başlıyor. Oruç​ ibadeti gerçekleştirmek isteyenler üç aylar orucunun tutulacağı zamanı araştırmaya başladı.

Regaip Kandili 2 Ocak günü idrak edilecek ve bu yıl Miraç Kandili 26 Ocak tarihinde denk geliyor.

3 AYLAR BAŞLANGICINDA ORUÇ TUTULUR MU?

Dinimiz İslam​'da yer alan bazı hadis-i şerifler şöyle oldu:

(Receb, Allahü teâlânın ayıdır. Receb ayına ikram edene, saygı gösterene, Allahü teâlâ, dünyada ve ahirette ikram eder.)

(Receb-i şerifin bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir gün de sonundan oruç tutana, Receb-i şerifin hepsini tutmuşçasına, Hak teâlâ ihsanda bulunur) buyuruldu.

Üç aylardan ikincisi Şaban​ ayıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Şaban-ı şerif, benim kendime mahsus bir aydır. Hak teâlâ Arş-ı a'lânın meleklerine azamet-i şâniyle buyurur ki: Ey benim meleklerim, gördünüz mü, benim kullarım sevgilimin ayına nasıl hürmet ediyorlar. İzzim, celâlim hakkı için ben de kullarımı af ve mağfiretime nail eyledim.)

(Her kim Şaban-ı şerifte üç gün oruç tutarsa, Hak teâlâ, Cennet-i a'lâda ona bir yer hazırlar.)

Üç ayların üçüncüsü ise Ramazan ayıdır. Hadis-i şerifte;

(Ramazan ayı gelince, Cennet kapıları açılır. Cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar bağlanır) buyuruldu.

ÜÇ AYLAR ORUCU NE ZAMAN TUTULUR 2025?

Üç aylarda oruç tutulabilir. Başlangıcı olan 1 Ocak Çarşamba günü oruç tutulabilir, dualar edilebilir. 3 aylar boyunca yapılan tüm ibadetler sevaptır.

Dinimiz İslam'da yer alan hadis-i şerifler şöyle:

"Receb-i şerifin bir gün evvelinden, bir gün ortasından ve bir gün de sonundan oruç tutana, Receb-i şerifin hepsini tutmuşçasına, Hak teâlâ ihsanda bulunur"

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

2025 kandil günleri ve tarihleri şöyle:

Üç Aylar Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba

Regaip Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe

Miraç Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar

Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe

Ramazan Ayı başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi

Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba