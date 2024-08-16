30 Ağustos Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümünde İstanbul, Ankara ve İzmir’de Marmaray, Başkentray ve İzban ücretsiz hizmet verecek

16 Ağustos 2024 07:42 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 07:44

30 Ağustos resmi tatil olarak hafta sonu ile birleşecek

30 Ağustos resmi tatil olarak hafta sonu ile birleşecek

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistem seferleri ücretsiz gerçekleştirilecek.

30 AĞUSTOS’TA MARMARAY ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi tatil kabul edilen 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul-Marmaray, Sirkeci-Kazlıçeşme raylı sistem hattı, Gayrettepe İstanbul Havalimanı-Arnavutköy metro ücretsiz hizmet verecek.

30 AĞUSTOS’TA BAŞKENTRAY BEDAVA MI?

30 Ağustos Cuma günü Ankara’da banliyö hizmeti veren Başkentray Sincan-Kayaş, Kayaş-Sincan hattı gün boyunca ücretsiz olacak.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA İZBAN ÜCRETSİZ Mİ?

30 Ağustos Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümünde İzmir’de raylı hizmet veren İzban diğer adıyla Egeray, Selçuk-Aliağa hattı bedava olacak.

30 AĞUSTOS’TA HANGİ İLLERDE ULAŞIM BEDAVA OLACAK?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemlerle ulaşımda ücret talep edilmeyecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NDA RAYLI SİSTEMLER NEDEN ÜCRETSİZ?

Resmi tatil olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümü olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda raylı ulaşım sistemleri üç büyükşehirde ücretsiz olacak.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi resmi tatil olacak. Bu durumda Cuma gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı, hafta sonu ile birleşerek çalışanlara üç günlük tatil yapma imkanı sunulacak.

30 AĞUSTOS’TA NERELER KAPALI?

Resmi tatil günlerinde olduğu gibi 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda devlete bağlı kurumlar, üniversiteler, eczaneler, bankalar, dövizciler, kuyumcular, hastaneler ve sağlık ocakları kapalı olacak.

Nöbetçi eczane ve acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

30 AĞUSTOS GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Türk milletinin kahramanlığı ve bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının bir kez daha hatırlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı, 1922 tarihinde Dumlupınar'da kazanılan zafer, Türk milletinin işgal güçlerine karşı verdiği destansı mücadelenin bir simgesidir.