30 Ağustos Cuma günü banka, eczane, hastane ve bankalar kapalı olacak

26 Ağustos 2024 16:25 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:26

26 Ağustos 1922 tarihinde başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos 1922 yılında zaferle sonuçlanması nedeniyle her yıl bu özel gün, resmi tatil olarak kabul edilerek çeşitli kutlamalar yapılır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMINDA NERELER KAPALI?

Türk milletinin kahramanlığı ve bağımsızlık mücadelesindeki kararlılığının bir kez daha hatırlandığı 30 Ağustos Zafer Bayramı her yıl olduğu gibi bu sene de resmi tatil kabul edildiğinden üniversite, sağlık ocağı, eczane, hastane ve banka olmak üzere resmi kurumlar hizmet vermeyecek.

30 AĞUSTOS’TA HASTANELER AÇIK MI?

30 Ağustos Cuma gününün resmi tatil olması sebebiyle hastanelerin poliklinik bölümleri hizmet vermezken acil servisler 7/24 açık olmaya devam edecek.

30 AĞUSTOS’TA ECZANELER AÇIK MI?

Resmi tatil olan 30 Ağustos’ta normal eczaneler kapalı olurken nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.

30 AĞUSTOS’TA BANKALAR AÇIK MI?

Zafer Bayramı’nın yıl dönümünde bankalar kapalı olacak.

30 AĞUSTOS’UN ÖNEMİ NEDİR?

26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanmasıyla Türk milleti bağımsızlığına kavuştu ve Türkiye Cumhuriyeti temelleri atıldı. Bu zafer, Türk milletinin işgal güçlere verdiği destansı mücadelenin bir simgesi olmakla beraber Türkler için oldukça önemli bir konuma sahip oldu.