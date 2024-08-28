30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilenecek

28 Ağustos 2024 14:35 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 14:46

Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara etkinlik ve konserleri

Yurdun dört bir yanında kutlanacak olan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Ankara etkinlik ve konserleri

TBMM Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre; 30 Ağustos Zaferi’nin 102.yıl dönümü için kutlama programı kapsamında düzenlenen etkinliklerde Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verilen İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika sergide bulunacak.

Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilenecek

30 Ağustos Cuma Günü Türk Silahlı Kuvvetleri Armoni Mızıkası ve Mehteran Birliği tarafından saygı duruşu, İstiklal Marşı'nın icrası ve çeşitli marşlardan oluşan konserlerin ardından TBMM ön bahçede geçit töreni yapılacak.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ndeki etkinliğin sona ermesinin ardından 16 Türk devleti bayrağı taşıyan kortej yürüyüşü, İnönü Bulvarı'ndan başlayarak Atatürk Bulvarı üzerinden Ulus'taki 1. TBMM Binası önüne kadar devam edecek.

Kutlamaların ardından 1.TBMM Binası’ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi’nde yer alan İstiklal Madalyaları Sergisi açılarak Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün İstiklal Madalyası’nı aldığına dair vesika ilk kez sergilenecek.

30 AĞUSTOS’UN ÖNEMİ NEDİR?

26 Ağustos’ta başlayan Büyük Taarruz’un 30 Ağustos’ta zaferle sonuçlanması ile Türk milleti bağımsızlığına kavuştu ve Türkiye Cumhuriyeti temelleri atıldı. Bu zafer, Türk milletinin işgal güçlere verdiği destansı mücadelenin bir simgesi olmakla beraber Türkler için oldukça önemli bir konuma sahip oldu.

30 AĞUSTOS RESMİ TATİL Mİ?

Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümü olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı, her yıl olduğu gibi resmi tatil olacak.