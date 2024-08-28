30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak! İstanbul’da yapılacak ücretsiz konserler ve etkinlikler
30 Ağustos Zafer Bayramı, İstanbul Eminönü, Beylikdüzü, Çatalca, Sancaktepe ve Bayrampaşa’da düzenlenen ücretsiz konser ve etkinliklerle coşkuyla kutlanacak. 30 Ağustos’ta hangi sanatçıların sahne alacağı ise merak konusu oldu.
Zafer Bayramı’nın 102.yıl dönümü yurdun dört bir yanında kutlanırken İstanbul Eminönü, Beylikdüzü, Çatalca, Sancaktepe ve Bayrampaşa’da çeşitli konser ve etkinlikler düzenlenecek.
30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL KONSERLERİ
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.yıl dönümü sebebiyle İstanbul’da ücretsiz konserler düzenlenecek. Konser takvimi ise şu şekilde;
30 Ağustos Eminönü Konserleri
19.30 - Kapı Açılışı
Sena Şener - Eminönü Meydanı
An Epic Symphony & Cem Adrian Konseri - Eminönü Meydanı
30 Ağustos Beylikdüzü Konserleri
19.30 - Kapı Açılışı
Zeynep Bastık - Cumhuriyet Etkinlik Alanı
30 Ağustos Çatalca Konserleri
Emir Can İğrek
30 Ağustos Sancaktepe Konserleri
Yeni Türkü
İlyas Yalçıntaş
30 Ağustos Bayrampaşa Konserleri
Ece Seçkin - 21.30 Adapark Amfi Tiyatro
30 Ağustos Kentpark, Çerkezköy Konserleri
Duman - 21.00
30 AĞUSTOS İSTANBUL ETKİNLİKLERİ NELER?
30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.yıl dönümü, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde konserler gerçekleştirilerek tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle kutlanacak.
30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?
Resmi tatil olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümü olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.