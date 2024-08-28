30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak! İstanbul’da yapılacak ücretsiz konserler ve etkinlikler

28 Ağustos 2024 10:54 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 10:56

Zafer Bayramı’nın 102.yıl dönümü yurdun dört bir yanında kutlanırken İstanbul Eminönü, Beylikdüzü, Çatalca, Sancaktepe ve Bayrampaşa’da çeşitli konser ve etkinlikler düzenlenecek.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI İSTANBUL KONSERLERİ

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.yıl dönümü sebebiyle İstanbul’da ücretsiz konserler düzenlenecek. Konser takvimi ise şu şekilde;

30 Ağustos Eminönü Konserleri

19.30 - Kapı Açılışı

Sena Şener - Eminönü Meydanı

An Epic Symphony & Cem Adrian Konseri - Eminönü Meydanı

30 Ağustos Beylikdüzü Konserleri

19.30 - Kapı Açılışı

Zeynep Bastık - Cumhuriyet Etkinlik Alanı

30 Ağustos Çatalca Konserleri

Emir Can İğrek

30 Ağustos Sancaktepe Konserleri

Yeni Türkü

İlyas Yalçıntaş

30 Ağustos Bayrampaşa Konserleri

Ece Seçkin - 21.30 Adapark Amfi Tiyatro

30 Ağustos Kentpark, Çerkezköy Konserleri

Duman - 21.00

30 AĞUSTOS İSTANBUL ETKİNLİKLERİ NELER?

30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 102.yıl dönümü, İBB Kültür Dairesi Başkanlığı’nın Artİstanbul Feshane, Beykoz Çubuklu Silolar, Müze Gazhane ve Baruthane’de 28 - 29 Ağustos tarihlerinde konserler gerçekleştirilerek tiyatro oyunları ve atölye etkinlikleriyle kutlanacak.

30 AĞUSTOS TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi tatil olan ve Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Büyük Taarruz zaferinin yıl dönümü olarak kutlanan 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda toplu ulaşım araçları ücretsiz olacak.