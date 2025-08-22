30 Ağustos'ta kapalı olan yollar listesi! İstanbul'da hangi yolların kapalı olacağı duyuruldu

Tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanacak olan Zafer Bayramı için kısa süre kalırken İstanbul Valiliği kapalı olan yolları duyurdu. Araba sahipleri bu yollara çıkmadan önce İstanbul'da kapalı olan yollar listesini kontrol etmeyi unutmayın!

30 AĞUSTOS'TA KAPALI OLAN YOLLAR LİSTESİ İSTANBUL

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlanacağı gün İstanbul'da kapalı olacak olan yollar netleşti.

Aşağıda yer alan yollar 30 Ağustos'ta trafiğe kapalı olacak.

(05:45-PROGRAM BİTİMİ):

- Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) iki yönlü olarak trafiğe kapatılacak

- D 100 Kuzey ve Güney İstikametinden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi)

Girişleri

- 10. Yıl Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Edirnekapı’dan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Oğuzhan Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Sofular Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Halıcılar Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akdeniz Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Akşemsettin Caddesi’nden Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Ordu Caddesi’nden ve Atatürk Bulvarı’ndan (Aksaray’dan Adnan Menderes

Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Keçeci Meydan sokaktan Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Girişleri

- Hal Yolu Güneyden Gelip, Vatan Caddesi Girişleri

- Adnan Menderes Bulvarı’na (Vatan Caddesi) çıkan tüm cadde ve sokaklar

- Tatlıpınar Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

- Kaleboyu Caddesi’nden Vatan Caddesi’ne katılım

- Sulukule Caddesi’nden (Kaleiçi’nden) Vatan Caddesi’ne katılım

ALTERNATİF YOLLAR

- Turgut Özal Millet Caddesi

- Fevzipaşa Caddesi

- Atatürk Bulvarı

- D 100 Karayolu

- O-3 Hal Yolu

İstanbul Valiliği, resmi internet sitesinde kapalı olacak olan yolları "30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 103. Yıl Dönümü Kutlamaları ve Genel Prova” kapsamında, 24.08.2025 Pazar prova günü ve 30.08.2025 Cumartesi tören günü saat 05:45 itibariyle program bitimine kadar trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahlar şu şekildedir." açıklaması ile duyurdu.