300 Spartalı dizi oluyor

20 Haziran 2024 12:04 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 12:04

Süper Mario severler dikkat! Yeni animasyon filmi için tarih belli oldu

Süper Mario severler dikkat! Yeni animasyon filmi için tarih belli oldu

Warner Bros. Television, Zack Snyder'ın 2006 yılında çıkan "300 Spartalı" filmine dayanan bir televizyon dizisi projesi üzerinde çalışmaya başladı.

Variety, konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklara dayandırdığı haberinde, projenin halen erken geliştirme aşamasında olduğunu ve dizinin, orijinal filmin öncesini anlatan bir "prequel" olacağını yazdı.

300 SPARTALI DİZİSİ GELİŞTİRİLİYOR

Warner Bros.'un dizinin yönetmenliği ve baş yapımcılığı için Zack Snyder ile görüşmelerde bulunduğu bilgisine yer verilen haberde, filmde yapımcı olarak görev yapan Gianni Nunnari, Mark Canton ve Bernie Goldmann'un da geri döneceği ifade edildi.

300 Spartalı, Frank Miller'ın aynı adlı çizgi romanının stilize edilmiş bir uyarlamasıydı. Gerçek tarihi olaylara, yani Thermopylae Savaşı'na dayanıyordu. Dünya çapında büyük bir hit olmuştu. 65 milyon dolarlık bir bütçeden 450 milyon doların üzerinde hasılat yapmıştı.