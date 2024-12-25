31 Aralık-1 Ocak tarihlerinde borsanın açık olup olmayacağı gündem oldu

25 Aralık 2024 17:19 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:38

Bu yıl 31 Aralık Salı, 1 Ocak ise Çarşamba gününe denk geliyor. Borsayı yakından takip eden vatandaşlar tarafından 31 Aralık-1 Ocak borsa açık mı sorusuna cevap aranıyor. 31 Aralık'ta borsa açık, 1 Ocak'ta ise kapalı olacak.

2024 yılının son günü yaklaşırken yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında 31 Aralık ve 1 Ocak tarihlerinde borsanın çalışma durumu geliyor.

31 Aralık 2024 ve 1 Ocak 2025 tarihlerinde borsanın işlemlerine devam edip etmeyeceği netleşti.

31 ARALIK 2024 BORSA AÇIK MI?

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanunu'nda yer alan bilgilere göre 31 Aralık tarihi ülkemizde resmi tatil veya yarım gün olarak nitelendirilmiyor.

Bu sebepten dolayı da 31 Aralık 2024 Salı günü borsa normal mesai saatinde çalışmaya devam edecek.

Borsada işlem yapmak isteyen vatandaşlar normal günlerde olduğu gibi işlemlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebilecekler.

1 OCAK 2025 BORSA AÇIK MI?

1 Ocak yani yeni yılın ilk günü resmi tatil olarak kabul ediliyor.

Bu sebepten dolayı da 1 Ocak 2025 tarihinde resmi kamu kurum ve kuruluşları, bankalar çalışmıyor.

Aynı bu kurumlarda olduğu gibi borsa, 1 Ocak 2025 Çarşamba günü kapalı olacak.