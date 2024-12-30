31 Aralık memurlara yarım gün mü? Binlerce kamu çalışanının gündeminde

30 Aralık 2024 08:48 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 08:58

Yeni yıla girmemize kısa süre kala 31 Aralık memurlara yarım gün mü, tatil mi araştırılmaya başlandı. 2024 senesinin sonuna yaklaşmamızla beraber binlerce kamu çalışanı 31 Aralık Salı gününün tatil durumunu gündeme getirdi.

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Yeni bir yıla girmemize az bir süre kaldı. Kamuda, devlet dairelerinde çalışanlar, hastane çalışanları ve binlerce vatandaş 31 Aralık Salı yarım gün mü merak ederken 2024 resmi tatiller takvimi de kontrol edildi.

31 ARALIK MEMURLARA YARIM GÜN TATİL Mİ?

31 Aralık Salı günü resmi tatil olmamasından dolayı okullarda eğitime, iş yerlerinde normal mesai düzenine devam edilecek.

Resmi tatiller takvimine göre 31 Aralık tatil olmamakla beraber yarım gün tatili de uygulanmayacak. Buna göre memurlara 31 Aralık günü yarım gün tatil olmayacak.

YARIN YARIM GÜN MÜ?

31 Aralık günü ülkemizde resmi tatil olmamasından dolayı normal çalışma düzenine devam edilecek. 1 Ocak Çarşamba günü resmi tatil olurken okullarda eğitime, iş yerlerinde mesaiye ara verilecek. 2 Ocak itibarıyla da normal çalışma düzeni ve dersler devam edecek.