31 Aralık'ta Ankara'da trafiğe kapatılacak yollar belli oldu

31 Aralık 2024 10:36 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 10:37

Ankara'da yılbaşı nedeniyle 31 Aralık 2024 Salı günü bazı yollar trafiğe kapatılacak. Ankara Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yılbaşı gecesi trafiğe kapatılacak olan yolları açıkladı.

Ankara​ Emniyet​ Müdürlüğü tarafından, yılbaşı gecesi için alınacak olan önemler açıklandı.

Önlemler kapsamında insanların yoğun olduğu alanlarda ve meydanlarda yolların trafiğe kapatılmasına karar verildi.

Vatandaşlar tarafından 31 Aralık'ta Ankara'da trafiğe kapatılacak olan yollar merak ediliyor.

31 ARALIK'TA ANKARA'DA TRAFİĞE KAPATILACAK OLAN YOLLAR

Ankara Emniyet Müdürlüğü'nün paylaştığı bilgilere göre yılbaşı kutlamaları nedeniyle Akşabat Caddesi'nin Akdeniz Caddesi ile Oğuzhan Asiltürk Caddesi arasında kalan bölümü, Bestekar Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü trafiğe kapatılacak.

İhtiyaç olması durumunda ise GMK Bulvarı'nın tamamı, Atatürk Bulvarı'nın Sıhhiye Orduevi ile Akay Kavşak arasında kalan bölümü, Milli Müdafaa Caddesi, GMK Bulvarı ile Yahya Galip Caddesi arasında kalan bölümü, Ziya Gökalp Caddesi'nin Kolej Kavşak ile Kızılay Kavşak arasında kalan bölümü, Tunalı Hilmi Caddesi'nin Kuğulu Park ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Tunus Caddesi'nin Tunalı Hilmi Caddesi ile J.F. Kennedy Caddesi arasında kalan bölümü, Oğuzhan Asiltürk Caddesi'nin Azerbaycan Caddesi ile Kazakistan Caddesi arasında kalan bölümü kutlamalar nedeniyle araç geçişine kapalı olacak.

Filistin, Azerbaycan, Selanik, Yüksel, Olgunlar ve Kumrular Caddesi'nin ise tamamı ile İnkılap, Karanfil 1, Karanfil 2, Konur 1 ve Konur 2 sokağı trafiğe tamamen kapalı olacak.

31 ARALIK'TA ANKARA'DA TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından açıklanan bilgilere göre Başkentray, 1 Ocak 2025 tarihinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

31 Aralık 2024 tarihinde ise toplu taşımalar Ankara'da ücretli olacak.

Ayrıca Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından açıklanan bilgilere göre yılbaşı gecesi otobüs seferleri ise 24 saat devam edecek.