Ankara'da metronun 31 Aralık'ta saat kaça kadar açık olacağı duyuruldu! Otobüs seferleri 24 saat sürecek

30 Aralık 2024 15:13 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 15:37

Belediyeler tarafından yeni yıl için hazırlıklar devam ediyor. Ankara Belediyesi 31 Aralık 2024 gecesinde otobüs ve metro seferlerinin saat kaça kadar süreceğini açıkladı. Açıklanan bilgilere göre ANKARAY ve metro 1 Ocak 2025 saat 02.30'a kadar açık olacak.

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Ankara'da yaşayan ve yeni yılı dışarıda kutlamak isteyen vatandaşlar tarafından 31 Aralık​ Salı günü metro​, ANKARAY ve otobüslerin saat kaça kadar devam edeceği araştırılıyor.

Ankara​ Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından 31 Aralık 2024 Salı günü toplu taşıma araçlarının sefer saatleri açıklandı.

ANKARA'DA 31 ARALIK SALI METRO KAÇA KADAR AÇIK?

ABB'nin yaptığı açıklamaya göre Ankara'da metro ve ANKARAY, 31 Aralık 2024 Salı gününü 1 Ocak 2025 Çarşamba gününe bağlayan gece saat 02.30'a kadar açık olacak.

EGO otobüslerinin ise 29 güzergahtaki 109 araçla saat 05.00'e kadar kesintisiz bir şekilde hizmet verecek.

ANKARA'DA 31 ARALIK-1 OCAK METRO, ANKARAY, BAŞKENTRAY, OTOBÜSLER ÜCRETSİZ Mİ?

Resmi Gazete'de yayınlanan bilgilere göre Başkentray, 1 Ocak 2025 tarihinde ücretsiz olarak hizmet verecek.

ABB tarafından 1 Ocak 2025 tarihinde ANKARAY, metro ve otobüs​ seferlerinin ücretsiz olarak yapılıp yapılmayacağı ile ilgili henüz net bir açıklama ise gelmedi.