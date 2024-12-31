31 Aralık'ta İzmir'de düzenlenecek ücretsiz yılbaşı etkinliklerinin programı belli oldu

31 Aralık 2024 12:02 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:39

Yeni yılı dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar tarafından 31 Aralık'ta İzmir'de ücretsiz olarak düzenlenecek konserler ve etkinlikler merak ediliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi sosyal medya hesabından düzenlenecek etkinliklerin programını duyurdu. Açıklanan bilgilere göre Ersin Show ve Nihat Sırdar sahneye çıkacak.

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İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından "İzmir Yeni Yıl Festivali" kapsamında bugün (31 Aralık 2024) akşam düzenlenecek olan etkinlikler ve sanatçılar açıklandı.

Vatandaşlar tarafından 31 Aralık İzmir'de düzenlenecek ücretsiz etkinlikler merak ediliyor.

31 ARALIK İZMİR'DE DÜZENLENECEK KONSERLER, ETKİNLİKLER NEREDE, SAAT KAÇTA?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre bugün (31 Aralık 2024) akşam Kültürpark'ta Ersin Show ve Nihat Sırdar sahne alacak.

Kültürpark Ana Sahne'de düzenlenecek etkinlik saat 20.00'de Ersin Show ile başlayacak.

Ersin Show'un ardından ise saat 21.00'de Nihat Sırdar sahne alacak.

31 ARALIK İZMİR KÜLTÜRPARK KONSER ÜCRETSİZ Mİ?

Belediye tarafından bu akşam düzenlenecek olan İzmir Yeni Yıl Festivali'ne vatandaşlar ücretsiz olarak katılım sağlayabilecekler.

Vatandaşlar ister kendi araçları ile isterlerse de toplu taşıma araçlarını kullanarak bölgeye ulaşım sağlayabilecekler.

31 ARALIK İZMİR'de METRO 24 SAAT Mİ?

İzmir'de 31 Aralık'ta metro seferleri 24 saat devam edecek. Ancak gece saatlerinde seferler 60 dakikada bir düzenlenecek.