İzmir'de 31 Aralık'ta metro, ESHOT, tramvay saat kaça kadar var? 1 Ocak sefer planı açıklandı

31 Aralık 2024 11:23 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 12:01

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bugün metro, ESHOT, tramvay seferlerinin saat kaça kadar süreceği açıklandı. Yılbaşı gecesi dışarıda olacak olan vatandaşlar için metro seferleri 24 saat devam edecek.

İzmir'de yaşayan ve yılbaşını dışarıda geçirmek isteyen vatandaşlar toplu taşıma araçlarının saat kaça kadar seferlerine devam edeceğini merak ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından konuyla ilgili açıklama yapıldı. 31 Aralık ile 1 Ocak tarihlerindeki ESHOT, metro, tramvay seferlerinin programı duyuruldu.

İZMİR'DE BUGÜN METRO SAAT KAÇA KADAR 31 ARALIK-1 OCAK?

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre metro seferleri yılbaşı gecesi 24 saat devam edecek.

Ancak sefer planları gece saatlerinden itibaren değişiklik gösterecek. 31 Aralık 2024 Salı gecesi metro seferleri saat 00.20-01.00 arasında 20 dakikada bir, 01.00-05.00 saatleri arasında ise 60 dakika aralıklarla düzenlenecek.

1 Ocak 2025 Çarşamba günü ise 06.00-12.00 arası 7,5 dakika, 12.00-20.00 arası 6 dakika, 20.00-00.20 arası 7,5 dakikada bir seferler yapılacak.

Toplu ulaşım hatlarımızda yılbaşına özel düzenlemeler gerçekleştirdik.



ESHOT otobüslerimizin sefer saatlerini uzattık, İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvaylarımız sabaha kadar çalışacak, İZDENİZ gemilerimizde hafta içi tarifesi geçerli olacak, İZBAN ise ek seferler… pic.twitter.com/iCRtgsiVaG — İzmir Büyükşehir Belediyesi (@izmirbld)

İZMİR 31 ARALIK-1 OCAK ESHOT SEFER SAATLERİ

Metro, İzban, Vapur bağlantılı ve ana arterlerde hizmet veren ESHOT hatlarındaki sefer saatleri 31 Aralık yılbaşı gecesi için uzatıldı.

910'no'lu Gaziemir-Konak, 930 No'lu Bornova-Konak, 950 No'lu Narlıdere-Konak, 920 No'lu Çiğli-Konak ve 940 No'lu Buca-Konak seferleri 30 dakika ara ile Konak Bahribaba peronlarından kalkacak.

1 Ocak 2025 Pazar günü ise normal sefer saatleri uygulanacak.

İZMİR YILBAŞI GECESİ TRAMVAY SEFER SAATLERİ

Metro'da olduğu gibi yılbaşı günü tramvay seferleri de aynı şekilde 24 saat devam edecek.

Tramvay seferlerinin programı ise şöyle: