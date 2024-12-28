İzban, Marmaray, Başkentray ve Gayrettepe-Havalimanı metro hatları 1 Ocak'ta ücretsiz olacak!

28 Aralık 2024 00:20 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 00:53

Son dakika haberi: Ulaştırma Bakanlığı işletmesinde olan İzban, Marmaray, Başkentray ve Gayrettepe-Havalimanı metro hatlarının 1 Ocak'ta ücretsiz olacağı duyuruldu.

İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır? İndirimli ulaşıma devam etmek için son tarih belli oldu

İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır? İndirimli ulaşıma devam etmek için son tarih belli oldu

Son dakika haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı İzban​, Başkentray​, Marmaray​, Gayrettepe-Havalimanı Metro hattı 1 Ocak'ta ücretsiz olarak kullanımda olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Resmi Gazete'deki karara göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-Havalimanı Metro hattı 1 Ocak'ta ücretsiz olacak.

İBB'YE AİT ULAŞIMLAR ÜCRETSİZ OLACAK MI?

İstanbul'da 1 Ocak günü tüm otobüs, metrobüs, vapur, tramvay da dahil olmak üzere toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için ücretsiz olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.

Konuya ilişkin İBB'den resmi açıklama yapılması bekleniyor.