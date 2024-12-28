İzban, Marmaray, Başkentray ve Gayrettepe-Havalimanı metro hatları 1 Ocak'ta ücretsiz olacak!
Son dakika haberi: Ulaştırma Bakanlığı işletmesinde olan İzban, Marmaray, Başkentray ve Gayrettepe-Havalimanı metro hatlarının 1 Ocak'ta ücretsiz olacağı duyuruldu.
Son dakika haberine göre, Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı İzban, Başkentray, Marmaray, Gayrettepe-Havalimanı Metro hattı 1 Ocak'ta ücretsiz olarak kullanımda olacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan Resmi Gazete'deki karara göre, Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-Havalimanı Metro hattı 1 Ocak'ta ücretsiz olacak.
İBB'YE AİT ULAŞIMLAR ÜCRETSİZ OLACAK MI?
İstanbul'da 1 Ocak günü tüm otobüs, metrobüs, vapur, tramvay da dahil olmak üzere toplu ulaşım araçları, kişiselleştirilmiş İstanbulkart kullanıcıları için ücretsiz olup olmayacağı ise henüz netleşmedi.
Konuya ilişkin İBB'den resmi açıklama yapılması bekleniyor.