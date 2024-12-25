İstanbulkart vizeleme işlemi nasıl yapılır? İndirimli ulaşıma devam etmek için son tarih belli oldu

25 Aralık 2024 17:22 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 17:41

İndirimli ulaşım kartı kullanan İstanbul Kart kullanıcıları için kartı vizeletme uyarısı yapıldı. Kartların vizeletilmemesi durumunda kart sahipleri indirimden yararlanma hakkını kaybedecek.

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İstanbul​ Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan duyuruya göre, İstanbulkart'ların düzenli olarak vizeleme işlemi yapılması, indirimli ulaşım​ hakkının kaybedilmemesi için önem arz ediyor.

Vizeleme işleminin yapılacağı son tarih de belli oldu.

İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ SON TARİH NE ZAMAN?

İndirimli ulaşıma devam etmek isteyen vatandaşların belirtilen tarihten önce İstanbul Kartlarını vizeletmeleri gerekiyor.

İstanbul Kart​ vizeletme işlemi için açıklanan son tarih ise 31 Aralık 2024 olarak açıklandı.

Bu tarihe kadar vizeletme işlemi yapılmazsa kartların indirimli kullanım haklarının sona ereceği belirtildi.

İSTANBULKART VİZELEME İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Vizeletme uyarısı yapılmasının ardından vatandaşlar İstanbul Kart vizeletme işlemini nasıl yapıldığını araştırmaya koyuldu.

Şehrin birçok noktasında yer alan akbil dolum makinelerine kartınızı yerleştirerek, ekrandaki talimatları takip ederek kolayca vizeleme işlemini yapabilirsiniz.