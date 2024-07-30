31 Temmuz Çarşamba günü Bursa Nlüfer'de 09.00 ile 19.00 aralığında su kesintisi yaşanacak

30 Temmuz 2024 16:59 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 17:27

Yarın sabahın erken saatlerinde başlayacak olan kesinti uzun süre sürerken vatandaşlar kesintinin saat kaçta biteceğini beklerken kesintinin olacağı sokaklar belirtildi.

31 TEMMUZ BURSA NİLÜFER SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yarın Nilüfer'de meydana gelecek olan su kesintisinin Altınşehir Mahallesi; Özlüce Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Çetin Emeç Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi arasında gerçekleşeceği belirtilirken kesinti 09.00 ile 19.00 arasında olacak.

BUSKİ tarafından yapılan açıklama ise şöyle oldu:

"BUSKİ Genel Müdürlüğü İşletmeler 1.Bölge Dairesi Başkanlığı tarafından yapılacak çalışmalar kapsamında Nilüfer İlçesi Altınşehir Mahallesi; Özlüce Bulvarı, Uğur Mumcu Bulvarı, Çetin Emeç Caddesi, Muammer Aksoy Caddesi arasında kalan bölge ve civarında 31 Temmuz 2024 (YARIN) tarihinde 09:00-19.00 saatleri arasında su kesintisi yapılacaktır. Vatandaşların tedbirli olması rica olunur"