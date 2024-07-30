Kars’ta 6-7-8 Ağustos tarihlerinde su kesintisi olacak

30 Temmuz 2024 15:04 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 15:09

Kars’ta İçme suyu Arıtma Tesisleri’nde yapılacak olan bakım sebebiyle belirli bir süre su kesintisi meydana gelecek.

Belediye tarafından yapılan açıklamayla beraber su kesintisinin olacağı günler belli oldu.

KARS'TA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN OLACAK?

İçme suyu Arıtma Tesisleri’nde gerçekleşecek olan bakım sebebiyle planlı su kesintisi yaşanacağı belirtildi.

Kars Belediye Başkanlığı’ndan gelen açıklamaya göre 6-7-8 Ağustos tarihlerinde çalışma yapılırken su kesintisi yaşanacak. Açıklama ise şöyle oldu:

“Şehrimizin içme suyu arıtma tesisinde yapılacak olan planlı bakım-onarım ve temizlik çalışmaları nedeniyle, 6-7-8 Ağustos 2024 tarihleri arasında şehir genelinde su kesintisi yaşanacak olup bu süreçte içme suyu şebeke hattına belirli periyotlarda su verilecektir”