Vefat eden Kenan Işık'ın cenazesi yarın öğle namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
30 Temmuz 2024 09:08 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:19
Televizyon ekranlarının sevilen ve başarılı isimlerinden biri olan Kenan Işık'ın 10 yıldır komada olmasının ardından dün hayatını kaybetti. Sevenlerini üzen haberle beraber Kenan Işık'ın cenazesi nereden, ne zaman kaldırılacak merak ediliyorken cenaze törenine dair bilgiler de netleşti.
21 Mart 2014 tarihinde spor sonrası saunaya gittiği esnada düşerek kafasını yere çarpan isim 4 saat süren ameliyat sonrası hayati tehlike taşıyordu. 10 senedir komada olarak hayatına devam eden Işık, dün hayatını kaybetti.
Kenan Işık'ın cenazesi 31 Temmuz günü defnedilirken öncesinde AKM'de bir tören düzenlenecek.
KENAN IŞIK'IN CENAZESİ NE ZAMAN, NEREDEN KALDIRILACAK?
76 yaşında hayatını kaybeden Işık'ın cenazesi 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip olarak defnedilecek.
Cenazesi, Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilirken bugün AKM'de tören düzenlenecek.
KENAN IŞIK CENAZE TÖRENİ SAAT KAÇTA OLACAK?
Sanatçı Kenan Işık için düzenlenecek olan tören bugün 11.00'de olurken cenazesi yarın defnedilecek.
Kaynak: TGRT Haber