Kenan Işık'ın cenazesi ailesine teslim edildi! Cenaze töreninin detayları belli oldu

30 Temmuz 2024 08:32 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 08:56

21 Mart 2014 tarihinde düşme sonrasında beyin kanaması geçiren tiyatro oyuncusu ve sunucu Kenan Işık, 10 yıldır komadaydı.

Uzun yıllardır tedavi gören 76 yaşındaki Işık, dün hayatını kaybetti. Kenan Işık'ın cenazesi sabah saatlerinde hastaneye gelen ailesine teslim edildi.

YARIN ANKARA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANACAK

Kenan Işık, bugün Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) saat 11.00'de yapılacak törenin ardından, 31 Temmuz Çarşamba günü Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'na defnedilecek.

KENAN IŞIK KİMDİR?

1 Ekim 1947 doğumlu Kenan Işık, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yaptıktan sonra çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. İlk olarak Dadı dizisiyle televizyonda rol alan Kenan Işık, daha sonra haber sunuculuğuna başladı. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.