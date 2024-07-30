Bugün Olimpiyatlarda Hatice Akbaş, 54 kg boks karşılaşmasına çıkacak

30 Temmuz 2024 11:00 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 11:09

2024 Paris Olimpiyatları'nda müsabakalar son hızıyla devam ederken bugünün maç programına göre boks branşında Hatice Akbaş, Kaan Aykutsun, Samet Gümüş ve Esra Yıldız Kahraman Türkiye'yi temsil edecek.

OLİMPİYAT BOKS BRANŞINDA YARIŞACAK OLAN HATİCE AKBAŞ KİMDİR?

2021 yılında Fenerbahçe boks şubesine katılan sporcu Mart 2022'de U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 52 kiloda Nikolina Cacic'i mağlup etti ve dünya şampiyonu olarak adından söz ettirdi.

2022 Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda Romen Lăcrămioara Perijoc'ı 3-2 mağlup ederek altın madalya getiren isim son 32 turunda Zeina Nassar'ı, son 16 turunda Ekaterina Sycheva’yı, çeyrek finalde Stanimira Petrova'yı, yarı finalde Preedakamon Tintabthai’yi mağlup ederek finale çıktı.

Akdeniz Oyunları'nda kadınlar 54 kg'da final maçında rakibini yenerek altın madalya alan Akbaş, son 16 turunda Amel Chebbi’yi, çeyrek finalde Sirine Charaabi’yi ve yarı finalde Yomna Ayyad’ı mağlup etti.

BOKSÖR HATİCE AKBAŞ KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2002 yılında Malatya'da dünyaya gelen sporcu Fenerbahçe SK oyuncusu olurken 2022 Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya almaya hak kazandı.

Babası Kerem Akbaş'ın teşvikiyle küçük yaşlardan itibaren boks ile ilgilenen ismin antrenörlüğünü babası yaptı.

Boks, kick boks ve muay thai da muhtelif alanlarında Türkiye şampiyonlukları alan Akbaş, 2011- 2019 aralığında boks alanında 3, kick boksta 4 ve muay thai da 3 kez şampiyonluk aldı.