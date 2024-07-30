30 Temmuz 2024 Olimpiyat programına göre Kuzey Tunçelli finale çıkacak

30 Temmuz 2024 08:58 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:00

Bugün oynanacak olan yarışmalar merakla beklenirken dün Türkiye'nin ilk madalyası geldi. Atıcılık branşında Oğuzhan Tüzün ile başlayacak müsabakalar sırasıyla devam edecek.

Olimpiyat Oyunları maç programına göre bugün yarışlar 10.00'da oynanmaya başlayacak.

30 TEMMUZ 2024 OLİMPİYAT MAÇ TAKVİMİ

Salı günü gerçekleşecek olan karşılaşmaların saatleri ve tarihleri belli oldu.

10.00'da Atıcılık branşında Trap - Oğuzhan Tüzün yarışırken 10.00'da Atıcılık alanında Trap - Rümeysa Pelin Kaya yer alacak.

10.30'da Atıcılık - 10m Havalı Tabanca Karma Takım

9.30 - 14.00 - 19.30 | Badminton Neslihan Yiğit Arın mücadele edecek.

12.00 - 16.30 - 21.00'da Boks - 54kg - Hatice Akbaş, 80kg - Kaan Aykutsun, 51kg - Samet Gümüş 57kg - Esra Yıldız Kahraman yer alacak.

10.30 Kürek - Tek Çifte - Elis Özbay

11.00 Masa Tenisi - Sibel Altınkaya

13.00 - 18.45 | Okçuluk - Klasik Yay Bireysel, Erkekler/Kadınlar - Mete, Gazoz,Ulaş Tümer, Abdullah Yıldırmış, Elif Berra Gökkır.

13.00 Yelken - IQ Foil - Merve Vatan

21.30 Yüzme - 800m Serbest - Kuzey Tunçelli

METE GAZOZ NE ZAMAN YARIŞACAK?

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'ın olduğu erkek takımımız, dün ilk bronz madalyayı aldı.

Gazoz, 30 Temmuz'da saat 18.58'de Şilili Andres Felipe Gallardo Ferrada ile karşılaşmaya çıkacak.

OLİMPİYATTA BUGÜN HANGİ TÜRK SPORCULAR YARIŞACAK?

Bugünün mücadelelerinin takvimi belli olurken 30 Temmuz günü birçok sporcumuz ülkemizi temsil etmek için yarışmalara katılacak.