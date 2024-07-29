Azerbaycan, Olimpiyat Oyunlarında Judo branşında altın madalyayı aldı!
Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 21:35 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 22:01
2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Azerbaycan altın madalya kazandı. Hidayet Haydarov, Judo'da ülkesine madalya kazandırdı.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yapılan judo müsabakalarında erkekler 73 kiloda Azerbaycanlı sporcu Hidayet Haydarov, altın madalya kazandı.
Champ de Mars Arena'da gerçekleştirilen müsabakaların finalinde Fransız Joan-Benjamin Gaba'yı yenen Hidayet Haydarov, altın madalyayı boynuna taktı.
Bu kategoride bronz madalyayı, Japon Soichi Hashimoto ile Moldovalı Adil Osmanov paylaştı.
Kaynak: tgrthaber.com