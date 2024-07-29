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Mete Gazoz ve arkadaşları Paris Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 18:13 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 18:20
Mete Gazoz ve arkadaşları Paris Olimpiyatlarında bronz madalya kazandı!

2024 Paris Olimpiyat Oyunlarında Klasik Yay Erkek Milli Takımımız üçüncülük maçında Çin'i yenerek bronz madalyaya ulaştı.

Mete Gazoz, Ulaş Berkim Tümer ve Muhammed Abdullah Yıldırmış'tan oluşan Okçuluk Erkek Milli Takımımız, yarı finalde ev sahibi Fransa'ya 5-4 kaybederek üçüncülük maçına çıktı.

Üçüncülük maçında Çin'e karşı mücadele veren milli takımımız bronz madalyaya uzanan taraf oldu.

OLİMPİYAT'TA KLASİK YAYDA İLK MADALYA

Les Invalides'te gerçekleştirilen müsabakada Milli takımımız setlerde rakibine 6-2 üstünlük kurdu ve Türkiye'ye Paris 2024'te ilk madalyasını getirdi. Ayrıca Türkiye, Olimpiyat tarihinde klasik yayda ilk madalyasını kazandı.

Okçulukta Klasik Yay Erkek Milli Takımımız üçüncülük maçına çıkacak

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Kaynak: tgrthaber.com
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