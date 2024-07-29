Kazımcan Karataş, Rus takımı Orenburg'a kiralandı!

29 Temmuz 2024 17:45 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 18:09

Galatasaray, genç sol bek Kazımcan Karataş'ı kiralık olarak Orenburg'a gönderdi.

Yeni sezonda sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk'un kadro planlarında yer almayan Kazımcan Karataş, Rus takımı Orenburg'a sezon sonuna kadar kiralandı.

ZORUNLU SATIN ALMA OPSİYONU YOK

Galatasaray bu anlaşma sonrası 500 bin euro kiralama ücreti alacak. Bonservisin yanında ise 1.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla gidem Kazımcan'ın opsiyonunun zorunlu olmadığı açıklandı.

sezon karnesi

Kazımcan Karataş geçen sezonu Ankaragücü'nde kiralık olarak tamamladı. 11 maçta forma giyen sol bek skor katkısı veremedi.