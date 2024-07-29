Galatasaray'ın eski futbolcusu Linderoth, yeni transfer Jelert'i yorumladı!

29 Temmuz 2024 19:07 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 19:15

Galatasaray'ın son olarak Danimarka'nın Kopenhag takımından Elias Jelert'i transfer etmişti.

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yeni sağ beki Elias Jelert hakkında dikkat çeken bir açıklama eski futbolcusu Tobias Linderoth'den geldi.

"ÖZEL BİR DENEYİMDİ"

Türkiye'nin kendisi için çok özel bir deneyim olduğunu belirten Tobias Linderoth, "Türkiye benim için çok özel bir deneyimdi. Beni karşılamak için birçok taraftar havaalanına gelmişti. Pek çok özel deneyimle dolu 3 yıl geçirdim. Taraftarların bu hareketi ilk önce benim için şok oldu ama daha sonra Türk taraftarların bu şekilde olduğunu anlamaya başladım" diye konuştu.

Galatasaray taraftarına parantez açan Tobias Linderoth, "Taraftarlar çok tutkulu ve çok ilgili. Futbola çok meraklılar. Herkes futbolcuların isimlerini ve ülkelerini biliyor. Elias Jelert'in çok tutkulu taraftarları olacak. Galatasaray taraftarı da Kopenhag'ın ki kadar iyi" açıklamasını yaptı.