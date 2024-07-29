Romanya milli takımı Hagi'yi istiyor!

29 Temmuz 2024 18:48 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 18:55

EURO 2024'te son 16 turunda Hollanda'ya kaybederek turnuvaya veda eden Romanya Milli Takımı'nda, Edward Iordanescu ile yollar ayrılmıştı.

Romanya Milli Takımının teknik direktörlük arayışlarına Hagi iddiası ortaya atıldı.

HAGI, TAKIMINI BIRAKMIYOR

Rumen basınından ProSport'un haberine göre; Romanya Futbol Federasyonu Başkanı Razvan Burleanu, Romanya Milli Takımı'nın başına geçmesi için 'Karpatların Maradonası' lakaplı efsane futbolcu Gheorghe Hagi'ye teklif yaptı. Ancak Farul Constanta'yı çalıştıran Hagi'nin, takımından ayrılmak istemediği Burleanu'nun teklifini reddetme kararı aldığı belirtildi.

İLK SEÇENEK LUCESCU

Romanya Futbol Federasyonu, Hagi ile orta yol bulamaz ise ilk gideceği isim Mircea Lucescu olacak. Listede Adrian Mutu ve Cristian Chivu gibi isimlerde yer aldığı iddia edildi.