Djokovic, olimpiyatta Nadal'ı turnuva dışına itti!

29 Temmuz 2024 22:48 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 22:51

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda 1 numaralı seribaşı Novak Djokovic ve İspanyol raket Rafael Nadal, ikinci turda karşı karşıya geldi.

Sırp tenisçi, ilk seti 6-1'lik skorla aldı. Sonraki set Nadal daha etkili oynasa da, Djokovic ikinci seti 6-4, maçı da 2-0 kazanmış oldu.

Djokovic ilk olimpiyat şampiyonluğu için yoluna devam ediyor.

Rafael Nadal teklerde ilk ve tek olimpiyat altın madalyasını 2008'de kazanmıştı.

Rekabette Djokovic liderliğini sürdürdü. 60. kez karşılaşan efsane raketler Nadal - Djokovic rekabetinde Djokovic'in 31'e 29 üstünlüğü bulunuyor.