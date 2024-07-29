Steven Caulker, Türkiye'ye tekrar döndü! Keçiörengücü'ne imzayı attı

29 Temmuz 2024 22:00 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 22:11

Süper Lig kariyerine Alanyaspor forması ile başlayan İngiliz stoper Steven Caulker, Fenerbahçe, Gaziantep FK ve Fatih Karagümrük'ten sonra Türkiye'yi terk etmişti.

Flaş bir karar alan Caulker, Türkiye'ye Ankara Keçiörengücü forması ile geri döndü.

CAULKER, KEÇİÖRENGÜCÜ'NDE

Steven Caulker, 1. Lig takımı Ankara Keçiörengücü'ne resmen imzayı attı.

32 yaşındaki futbolcu için kulüpten yapılan açıklamada, "Ankara Keçiörengücümüz, Steven Caulker ile anlaşmaya varmıştır. Steven'a kulübümüze hoş geldin diyor, mor-beyazlı formamız altında üstün başarılar diliyoruz." açıklaması yapıldı.

SÜPER LİG KARİYERİ

Steven Caulker, Süper Lig'de 4 farklı takımda 5 sezon forma giydi. Toplamda 102 maça çıkan İngiliz stoper 8 gol atıp 7 asist üretti.

Ayrıca Ziraat Türkiye Kupasında ise 16 maçta 1 gol atarak 2 asist yaptı.