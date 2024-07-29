Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe, Caen'i satın alıyor!

29 Temmuz 2024 21:38 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 21:45

İspanya devi Real Madrid'in geçtiğimiz hafta imza attırdığı Kylian Mbappe futbol kulübü satın almak üzere.

Fransız golcü, Ligue 2 takımlarından Caen'ın hisselerini almaya hazırlanıyor.

Le Parisien'in haberine göre Mbappe, Caen'ın hisselerinin yüzde 80'inin sahibi olacak. Mbappe bu satın alma için yaklaşık 15 milyon euroluk bir ödeme yapacak. Kulübün kalan yüzde 20'lik hissesi Pierre-Antoine Capton'da kalacak.

CAEN'DE FUTBOLA BAŞLAMIŞTI

25 yaşındaki forvet Caen altyapısında yetişmiş, 13 yaşında Monaco'ya imza atmıştı. Forbes'a göre Kylian Mbappe'nin servetinin değeri 180 milyon dolar.