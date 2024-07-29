Jose Mourinho'dan Fenerbahçe taraftarına çağrı: Görmek istiyorum

29 Temmuz 2024 20:22 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 20:22

Fenerbahçe, deplasmanda 4-3 yendiği UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanşında İsviçre'nin Lugano takımını evinde konuk edecek.

Mücadele öncesinde Fenerbahçe'nin Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho açıklamalarda bulundu.

Jose Mourinho'nun basın toplantısından kesitler;

"Her sezon, yeni bir sezondur. Kariyerimde hiç geçmişe bakmadım. Yarınki maç, benim sanki Avrupa'daki ilk maçım gibi heyecanlıyım. Her maç, yeni bir başlangıçtır.

Toplam 35 antrenman yaptık, bazı oyuncularımız hepsine katıldı ama bütün takım hep birlikte sadece 2-3 antrenman yapabildi. İçinde bulunduğumuz durumları da göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Şartlar zor ama oyuncularım da ekibim de elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor.

SAINT-MAXIMIN OYNAYACAK DURUMDA

Fenerbahçe'nin yeni sezon transferlerinden Allan Saint-Maximin, sakat olduğu Lugano deplasmanına götürülmediği için oynayamamıştı. Saint Maximin hakkında açıklama yapan Mourinho: "Tatilden sonra aramıza katıldı ve sezon öncesi çalışmalarını sürdürüyor. En Nesyri de aynı şekilde tatilden geldi. Bu ay için zorluk buydu, takıma geç katılanlar, sonradan transfer olanlar vardı. Saint-Maximin, 90 dakika olmasa da oynayabilecek durumda." ifadelerini kullandı.

"GÖNDERMEK ZORUNDA OLDUĞUMUZ OYUNCULAR..."

Fenerbahçe'nin transfer döneminde takımdan gönderdiği futbolcular için ise, "Benim üzüldüğüm konu göndermek zorunda olduğumuz oyuncular. Gerçekten herkesi çok seviyorum ve çok çalıştılar. Takımda 29 oyuncu artı kaleciler olması imkansız. Daha dar, takımda herkesin kendini birinci veya ikinci opsiyon olarak görmesini istiyorum. Umut Nayir ayrıldı, harika bir karakter gerçekten. Ona en iyisini diliyorum." dedi.

"GÖRMEK İSTİYORUM"

Fenerbahçe taraftarlarına da değinen Mourinho, "Fenerbahçe taraftarlarının Avrupa'da özel bir atmosfer oluşturduğunu duymuştum. Yarın bu doğru mu, değil mi görmek istiyorum." dedi.