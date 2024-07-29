Antalyaspor'un hazırlık maçı yarıda kaldı! İptal kararını Akdeniz takımı açıkladı

29 Temmuz 2024 20:00 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 20:08

Yeni sezona Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza yönetiminde hazırlanan Antalyaspor, Erzurum kampının son maçında İran takımı FC Sepahan ile hazırlık maçında karşılaştı.

Palandöken Yüksek İrtifa Sahası'nda oynanan karşılaşmada konuk ekip 19.dakikada 3-0 öne geçti.

Antalyaspor, maçın 27. dakikasında maçın sonlandırıldığını açıkladı.

SOSYAL MEDYADA DUYURDULAR

Kırmızı beyazlılar X hesabından yaptığı duyuruda, "Antalyaspor ile BF Sepâhân arasında oynanan hazırlık karşılaşması, her iki takım oyuncularının sakatlık riskinin artması sonucu teknik ekiplerin talebi ve müsabaka hakeminin onayı ile 27. dakikada sonlandırılmıştır." ifadeleri yer aldı.