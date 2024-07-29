Trabzonspor'da Okay Yokuşlu'da işlem tamam!

29 Temmuz 2024 20:43 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 20:51

Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak milli takım forması giyen Okay Yokuşlu'ya teklif yapan bordo-mavililer'e sevindirici haber geldi.

beIN Sports'un haberine göre Trabzonspor hem Okay Yokuşlu ile hem de kulübü West Bromwich Albion ile anlaşma sağladı. Haber detayında milli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme imzalanacağı bildirildi.

OKAY'IN YOLCULUĞU

2018'in yaz transfer döneminde Trabzonspor'dan 6 milyon Euro bedelle İspanya takımı Celta Vigo'ya transfer olan Okay Yokuşlu, 2021'in kış transfer döneminde ise kiralık olarak West Bromwich Albion'un yolunu tutmuştu. Ocak 2022'de kiralık olarak Getafe formasını da giyen Okay Yokuşlu, 2022 Haziran'da West Bromwich'e bu sefer bonservisi ile transfer oldu.

EURO 2024'te A Milli takım kadrosunda yer alan Okay Yokuşlu, toplamda 48 kez giydiği Ay-yıldızlı forma altında 1 gol 1 asist yapma başarısı gösterdi.