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Arsenal, İtalyan stoper Riccardo Calafiori'yi transfer etti!

Editör: Eyüp Ensar Yeşil / Kaynak: tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 20:32 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 20:39
Arsenal, İtalyan stoper Riccardo Calafiori&#039;yi transfer etti!

Premier Lig takımı Arsenal, EURO 2024'te İtalya Milli Takımı ile güzel performans ortaya koyan stoper Calafiori'yi renklerine bağladı.

Premier Lig devlerinden Arsenal savunmaya takviye yaptı. Topçular, İtalyan stoper Riccardo Calafiori'yi kadrosuna kattığını sosyal medya hesabından açıkladı.

TRANSFER RESMİYET KAZANDI

İtalya Serie A takımı Bologna'da forma giyen ve EURO 2024'te İtalya Milli Takımı'nın forması ile gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin dikkatini üzerine toplayan savunmacı ile Londra ekibi uzun süredir ilgilenirken transfer resmi olarak açıklandı.Riccardo Calafiori Juventus'u istiyor

SEZON KARNESİ

Geçtiğimiz sezonu Bologna forması altında 37 maça çıkan Calafiori, 2 gol atıp 5 de asist üretmişti. Genç stoper bu sezonki performansı ile EURO 2024'e giderek İtalya Milli takımının vazgeçilmez oyuncusu olmuştu. 

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Kaynak: tgrthaber.com
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