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Fransa'da turuncu alarm! Paris 2024 Olimpiyatları sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
30 Temmuz 2024 03:35 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 03:36
Fransa&#039;da turuncu alarm! Paris 2024 Olimpiyatları sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya

100 yılın ardından olimpiyatların düzenlendiği ülkede sıcak hava dalgası etkili oluyor. 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa'da 41 vilayette "turuncu" alarm verildi.

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ev sahipliği yapan Fransa'da etkili olan sıcak hava dalgası sebebiyle güney ve orta kesimlerdeki 41 vilayette "turuncu" alarm verildiği bildirildi. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France’a göre, 100 yılın ardından olimpiyatların düzenlendiği ülkede sıcak hava dalgası etkili oluyor.

TURUNCU ALARM VERİLDİ

Güney ve orta kesimlerde yer alan 41 vilayette "turuncu" alarm verildi. Meteo-France, sıcaklık uyarısı verilen vilayet sayısının Indre, Nievre, Saone-et-Loire ve Jura’nın eklenmesiyle yarın 45'e yükselebileceğini bildirdi. Hafta başından itibaren 35 ila 38 derecede seyretmesi öngörülen sıcaklıkların 31 Temmuz'a kadar sürmesi bekleniyor.

Fransa'da turuncu alarm! Paris Olimpiyat Oyunları sıcak hava dalgasıyla karşı karşıya - 1. Resim

ŞİMDİYE KADARKİ EN SICAK YAZ MEVSİMİ

Hava durumu tahminlerinde bu yıl Avrupa'da şimdiye kadarki en sıcak yaz mevsiminin yaşanacağı öngörülüyor. Bu koşulların Fransa'nın başkenti Paris'te 11 Ağustos'a kadar sürecek Olimpiyat Oyunları'nı nasıl etkileyeceği gündem olmuş, yüksek sıcaklıkların sporcular üzerindeki olası etkileri endişe oluşturmuştu. 

Yaklaşık 16 milyon turistin beklendiği Paris'te düzenlenen olimpiyat organizasyonuna 206 delegasyondan 10 bin 500 sporcu katılıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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