Olimpiyatlarda atıcılık karma finalde yarışacak olan Şevval İlayda Tarhan, 2000 yılında Ankara'da doğdu

30 Temmuz 2024 09:35 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 09:36

2024 Yaz Olimpiyatları'nda heyecan son hızla devam ederken atıcılık karma takım finalinde ülkemizi Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç temsil edecek.

İlayda Tarhan, 10 metre havalı tabanca yarışmasında yarışan Türk sporcu olurken bugün ülkemizi Yusuf Dikeç ile birlikte temsil ediyor.

ŞEVVAL İLAYDA TARHAN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Milli sporcu 4 Şubat 2000 tarihinde Ankara'da doğarken 10 metre havalı tabanca branşında yarışıyor. Küçük yaşlardan itibaren annesinin teşvikiyle başladığı atıcılık sporunda birçok başarı elde ederken 2015 senesinden beri Ankara Osmanlı Atıcılık Kulübü üyesi.

Ankara Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde lisans eğitimini sürdürüyor.

İLAYDA TARHAN OLİMPİYAT BAŞARILARI

Küçük yaşlarından itibaren atıcılık ile ilgilenen sporcu, Estonya'nın Tallinn kentinde gerçekleşen 2023 Avrupa 10 m Atıcılık Şampiyonası'nda karışık takım ile beraber bronz madalya kazandı.

Bakü'de yapılan 2023 ISSF Dünya Atıcılık Şampiyonası'nda Yusuf Dikeç ile beraber gümüş madalya alırken 2023 Avrupa Oyunları'nda sıralama maçına katılmaya hak kazandı fakat madalya alamadı.

OLİMPİYATLARDA ATICILIK BRANŞI PROGRAMI 30 TEMMMUZ 2024

Olimpiyatta atıcılık karma finalinde yarışacak olan Şevval İlayda Tarhan ve Yusuf Dikeç, Sırbistan ile mücadele edecek. Final karşılaşması 10.30'da Châteauroux Shooting Centre tesisinde yapılacak.

Badminton, kürek, judo, boks, okçuluk ve yelken branşlarında da karşılaşmalar oynanacak.