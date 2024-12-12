32.Dönem POMEM sınav ücreti nasıl yatırılır? Başvuru sonuçları açıklandı

12 Aralık 2024 08:48 - Güncelleme : 12 Aralık 2024 08:51

32.dönem POMEM polis alımı başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav ücretine dair araştırmalar hız kazandı. Ön başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından sınav süreci, polis olma hayali kuran adayların gündeminde yer alıyor.

POMEM​ giriş sınavı ön başvuru sonuçları açıklandı. Aday​ belirleme ön başvuru sonuçlarına Polis Akademisi​ internet sitesi üzerinden T.C kimlik numaralarıyla erişim sağlayacak.

32.DÖNEM POMEM SINAV ÜCRETİ NASIL YATIRILIR?

32.dönem POMEM başvuru sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler sınav sürecine çevrildi. Adaylar, sınav başvuru ücretini 12 Aralık 2024 Perşembe günü saat 09.00’dan 01 Ocak 2025 Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “32. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesabına yatıracaktır.

Başvuru ücreti sadece Halkbank şubelerinden, Halkbank ATM’lerinden ve Halkbank internet bankacılığından yatırılacaktır.

POMEM SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

32. Dönem POMEM Giriş Sınavı aşamalarına katılmaya hak kazanan adaylar için sınav başvuru ücreti 1.900.00 TL (bin dokuz yüz) olarak belirlendi.

32.DÖNEM POMEM ATAMALARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Sınavlarda başarılı olarak Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde eğitim gören ve eğitim sonunda başarılı olan adayların Polis Memuru olarak atamaları yapılacaktır.