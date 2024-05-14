37. turda belli oldu! Yeni Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez Antakya doğumlu

14 May 2024 12:00 - Güncelleme : 14 May 2024 12:09

Yargıtay’da başkanlık seçimleri bugün itibarıyla sonuçlandı. 36 turda da sonuç çıkmamasının ardından başkan netleşti. Vatandaşların gündeminde ise Ömer Kerkez'in nereli olduğu yer aldı. İşte yaptığı görevler ve okuduğu okullar...

1 Temmuz 1966 yılında Antakya'da dünyaya gelen isim Antakya Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. 1988 yılında eğitimini tamamlamasının ardından askerlik görevini Trabzon'da yaptı.

Hatay hakim/savcı adayı olarak çalışma hayatına başlayan Kerkez, Elbistan, Kozluk, Erzin Cumhuriyet savcılığı, Adalet Bakanlığında Tetkik Hakimliği, Daire Başkanlığı, Genel Müdür Yardımcılığı, Genel Müdürlük ve Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Üyeliği görevlerini yerine getirdi.

Evli ve 3 çocuk sahibi olan isim, 5 Temmuz 2017 yılında Yargıtay üyeliğine seçildi.

5 Temmuz 2017 tarihinde Yargıtay Üyeliğine seçilmiş olup Üçüncü Hukuk Dairesi Üyesi olarak görevini sürdürmekte iken 14 Şubat 2023 tarihinde Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçim sonucunda Yargıtay Üçüncü Hukuk Dairesi Başkanlığına seçilmiştir.