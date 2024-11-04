4 Kasım maç programına göre Süper Lig ve 1. Lig'de karşılaşmaların saati netleşti
Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de şampiyonluk heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde yarış devam ederken 4 Kasım bu akşamın maç programı araştırıldı. Bugün Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.
Dün akşam Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Heyecanlı karşılaşmanın ardından güncel puan durumları değişirken taraftarlar bugün oynanacak olan Süper Lig maçlarının saatini ve kanalını araştırmaya başladı.
BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 4 KASIM 2024?
4 Kasım akşamı oynanacak olan müsabakaların saati şöyle:
AFC Şampiyonlar Ligi
Al Wasl – Al Sadd | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Al Ahli – Al Shorta | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Persepolis – Al Gharafa | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2
Al Hilal – Esteghlal FC | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD
Trendyol 1. Lig
Gençlerbirliği – İstanbulspor | 20.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6
Pendikspor – Manisa FK | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV
Trendyol Süper Lig
Samsunspor – Antalyaspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV
İtalya Serie A
Empoli – Como | 20.30 | S Sport Plus, CBC Sport
Parma – Genoa | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2
Lazio – Cagliari | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2
Fransa Ligue 2
Ajaccio – Metz | 22.45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV
İngiltere Premier Lig
Fulham – Brentford | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV
İspanya La Liga
Celta Vigo – Getafe | 23.00 | S Sport Plus, S Sport