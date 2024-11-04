Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>4 Kasım maç programına göre Süper Lig ve 1. Lig'de karşılaşmaların saati netleşti

4 Kasım maç programına göre Süper Lig ve 1. Lig'de karşılaşmaların saati netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
04 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:25
4 Kasım maç programına göre Süper Lig ve 1. Lig&#039;de karşılaşmaların saati netleşti

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de şampiyonluk heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde yarış devam ederken 4 Kasım bu akşamın maç programı araştırıldı. Bugün Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Dün akşam Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Heyecanlı karşılaşmanın ardından güncel puan durumları değişirken taraftarlar bugün oynanacak olan Süper Lig maçlarının saatini ve kanalını araştırmaya başladı.

BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 4 KASIM 2024?

4 Kasım akşamı oynanacak olan müsabakaların saati şöyle:

AFC Şampiyonlar Ligi

Al Wasl – Al Sadd | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Al Ahli – Al Shorta | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

Persepolis – Al Gharafa | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2

Al Hilal – Esteghlal FC | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD

4 Kasım maç programına göre Süper Lig ve 1. Lig'de karşılaşmaların saati netleşti - 1. Resim

Trendyol 1. Lig

Gençlerbirliği – İstanbulspor | 20.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6

Pendikspor – Manisa FK | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV

Trendyol Süper Lig

Samsunspor – Antalyaspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV

İtalya Serie A

Empoli – Como | 20.30 | S Sport Plus, CBC Sport

Parma – Genoa | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2

Lazio – Cagliari | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2

4 Kasım maç programına göre Süper Lig ve 1. Lig'de karşılaşmaların saati netleşti - 2. Resim

Fransa Ligue 2

Ajaccio – Metz | 22.45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV

İngiltere Premier Lig

Fulham – Brentford | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV 

İspanya La Liga

Celta Vigo – Getafe | 23.00 | S Sport Plus, S Sport

Sıkça Sorulan Sorular
Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Samsunspor - Antalyaspor maçı 20.00'da başlayacak.

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...