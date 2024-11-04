4 Kasım maç programına göre Süper Lig ve 1. Lig'de karşılaşmaların saati netleşti

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

04 Kasım 2024 10:14 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 10:25

Trendyol Süper Lig ve 1. Lig'de şampiyonluk heyecanı sürüyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde yarış devam ederken 4 Kasım bu akşamın maç programı araştırıldı. Bugün Samsunspor ile Antalyaspor karşı karşıya gelecek.

Dün akşam Süper Lig'de Fenerbahçe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Heyecanlı karşılaşmanın ardından güncel puan durumları değişirken taraftarlar bugün oynanacak olan Süper Lig maçlarının saatini ve kanalını araştırmaya başladı. BU AKŞAM MAÇ VAR MI, KİMİN 4 KASIM 2024? 4 Kasım akşamı oynanacak olan müsabakaların saati şöyle: AFC Şampiyonlar Ligi Al Wasl – Al Sadd | 17.00 | Spor Smart, Smart Spor HD Al Ahli – Al Shorta | 19.00 | Spor Smart, Smart Spor HD Persepolis – Al Gharafa | 19.00 | Smart Spor 2, Spor Smart 2 Al Hilal – Esteghlal FC | 21.00 | Spor Smart, Smart Spor HD Trendyol 1. Lig Gençlerbirliği – İstanbulspor | 20.00 | Bein Sports Max 1, beIN Sports Tod TV, tabii Spor 6 Pendikspor – Manisa FK | 20.00 | TRT Spor, Bein Sports 2, beIN Sports Tod TV Trendyol Süper Lig Samsunspor – Antalyaspor | 20.00 | Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV İtalya Serie A Empoli – Como | 20.30 | S Sport Plus, CBC Sport Parma – Genoa | 20.30 | S Sport Plus, S Sport 2 Lazio – Cagliari | 22.45 | S Sport Plus, CBC Sport, S Sport 2 Fransa Ligue 2 Ajaccio – Metz | 22.45 | Bein Sports 4, beIN Sports Tod TV İngiltere Premier Lig Fulham – Brentford | 23.00 | Bein Sports 3, beIN Sports Tod TV İspanya La Liga Celta Vigo – Getafe | 23.00 | S Sport Plus, S Sport Sıkça Sorulan Sorular Samsunspor maçı saat kaçta? Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan Samsunspor - Antalyaspor maçı 20.00'da başlayacak. İlgili Haberler Ahmet Çakar'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası hakem tepkisi! 'Bu gece lisansı iptal edilecek...' Acun Ilıcalı maç sonu açıklamalarda bulundu! 'Biz tansiyon düşsün barış gelsin istiyoruz' Şahan Gökbakar'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası 'yapı ve yalı' göndermeli futbol eleştirisi