Trabzonspor - Fenerbahçe tartışmalı pozisyonları Bein Trio'da yorumlandı! Gol iptali ve penaltı kararları için flaş yorumlar! 'VAR müdahalesi yanlış!'

Trabzonspor Fenerbahçe maçı hakem kararlarıyla gündeme oturdu. Trabzonspor'un verilmeyen golü, Fenerbahçe aleyhine verilen ve verilmeyen penaltı kararları maçın önüne geçti. Bu kararlar ve daha fazlası BeIN Sport'ta yayımlanan Trio programında yorumlandı. İşte yorumlar...

Trendyol Süper Lig’in 11’inci haftasında Fenerbahçe​ heyecan dozu yüksek maçta Trabzonspor​'u deplasmanda son anlarda attığı golle 3-2 mağlup ederek zirve yarışında çok önemli bir dönemeci kayıpsız geçti. Ancak karşılaşma skorundan çok hakem kararlarıyla gündemin ilk sırasına oturdu. Oğuzhan Çakır'ın düdük çaldığı Atilla Karaoğlan​'ın ise VAR​ koltuğunda oturduğu mücadelede Trabzonspor'un sayılmayan golü, Fenerbahçe aleyhine verilen iki, verilmeyen bir penaltı pozisyonu çok konuşuldu. Müsabakanın tartışmalı kararlarını Yayıncı kuruluş beIN Sports’ta yayımlanan beIN Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım değerlendirdi. İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı kararları ve BeIN Trio yorumları:

"EL AÇIK, HAKEM GÖRMELİYDİ"

-Fenerbahçe'nin elle oynama beklediği pozisyonda hakemin devam kararı doğru mu?-

Bülent Yıldırım: El açık. Alan genişletilmiş. Hakem tarafından görülmeliydi.

Bahattin Duran: El çok açık. Hakemin karar vermesini beklerdik.

Deniz Çoban: Hakem bu tip pozisyonlarda doğru kararı veremeyerek oyuncuların güvenini kazanamadı.

-11. dakikada Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu, top Osayi'nin eline geldi mi?

Bahattin Duran: Elle oynama yok, devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Devam kararı doğru.

-Ozan Tufan'ın Fred'e faulünde kart gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Kontrolsüz bir faul. Ozan gelirken kramponun ucuyla Fred'in dizinin altına temas ediyor. Top çok aşağıda. Faule ilaveten kart gerekirdi

Bahattin Duran: Net sarı kart. Ozan kontrolsüz gelip tabanıyla dize net temas ediyor. Kart gerekirdi.

Deniz Çoban: Hakem, Ozan Tufan'ı ikaz ediyor. İkaz etmesi de bir şeydir. İkaz şekli de etkili ikaz değil. Bir sarı kart olması gerekir.

"FAUL YOK, GOL NİZAMİ"

"Okay'ın Mert'e müdahalesinde gol iptali kararı doğru mu?"

Bahattin Duran: Okay, Mert Müldür'e bir faul yaptıysa şu anda yaptı. Hakeme göre bu bir faul. Top daha oyuna girmemiş. Dolayısıyla zaten faul olarak cezalandırılamaz bu pozisyon. Top filelere gitmeden önce maçın hakemi zaten düdüğü çaldı, faule hükmetti. Burada Okay ve Mert önce birbirlerini tutuyorlar. Pozisyon almak için formadan temas var çok hafif. İkisinin eli de birbirinin formasında. Yer alırken Okay rakibinin önüne geçip nizami şekilde golünü atıyor.

Bülent Yıldırım: Okay mücadele halinde, mücadele karşılıklı. Bu pozisyonda faul yok. Top oyuna girmeden önce bu ihlal gerçekleşti. Dolayısıyla hakem burada, bu düdüğü çalmayı bir es bekleseydi, top filelere gittikten sonra faule işaret etseydi VAR'a inceleme şansı bırakacaktı. O da bir ihlal olmadığını, temasın önceden olduğunu belirtip golü verecekti. Hakemin yanlış tespiti ve erken düdüğü bir araya geldi. Faul yok. Gol.

Deniz Çoban: Her çekme, her tutma ihlal değildir. Okay tutmuş ama karşılıklı tutma. Futbolun içindeki hamle.

"KIRMIZI KARTI DAHA DOĞRU BULURDUM"

"Stefano Denswil'in Osayi'ye faulünde sarı kart yeterli mi, kırmızı kart gerekir mi?"

Bahattin Duran: Denswil'in yaptığı hareket, dizine yakın. Tehlikeli bölge. Tabanlarını rakibe gösteriyor. Çok riskli hareket. Hakem kırmızı kart çıkarsa hiç kimse ses çıkaramaz. Kamuoyunun çoğu kabul eder. Sarı kartı şartlı kabul ediyorum. Neden? Burada Denswil'in tüm gücünü güç transferini rakibine yapamadığını düşünüyorum. Kramponun altı rakibine geliyor. Acımasızlık ve şiddet yok. O yüzden sarı kart.

Bülent Yıldırım: Temasın nereye, ne şekilde olduğu, hangi güç ve kuvvetle olduğu önemli. Dizi bükülü. Topla oynadı, iyi niyetli. Güç transferi anlamında dizin bükülü olması oyuncuyu kurtarıyor. Tam ayağı oturmuyor. Özet, sarı kartı bu nedenlerle kabul ediyorum. VAR devre dışı. Sahada hakem kırmızı kart verse, oyuncu sağlığı koruma felsefesinden eleştirmezdik.

Deniz Çoban: Bu hareket kırmızı karta yakın. Sınırları zorlamış. Hakem açısından kritik. Kırmızı kartı daha doğru bulurdum.

"PENALTI YOK"

"52. dakikada Trabzonspor'un penaltı kazandığı pozisyonda VAR müdahalesi doğru mu?"

Bahattin Duran: VAR'ın müdahalesi çok yanlış. Bu sahada da penaltı değil. Okay vurdu, Djiku gelip alttan vurmadı. Okay'ın ayağı aşağı inerken süper yavaş çekimnde bile o darbeyi net alamıyoruz. Pozisyon kale vuruşuyla başlamalıydı. Sahada devam, VAR müdahelesi de çok yanlış.

Bülent Yıldırım: VAR hakemi neyi düşünerek müdahale etti. Bahattin Duran ile hemfikirim. Okay çoktan vurdu. Kayarak müdahale söz konusu değil. Okay'ın ayağına gelen bir darbe söz konusu değil. Ayaklar çarpışıyor. VAR müdahalesi yanlış, penaltı yok.

Deniz Çoban: VAR'ın müdahalesi yanlış. Pozisyonda penaltı yok.

"ÇAĞLAR'IN HAREKETİ RİSKLİ"

-Banza - Çağlar mücadelesinde VAR müdahalesi doğru mu?

Bahattin Duran: Bu pozisyon sahada penaltı. Çünkü, Çağlar pozisyonunu kaybediyor, topla oynayamıyor. Trabzonsporlu Banza topu hakimiyetine alıp öne geçiyor. Çağlar'ın hareketi kesin penaltı. VAR çıtasına göre ülkemizdeki, müdahale doğru. UEFA standartlarında fazla müdahale edilmez. Bizim futbol iklimimizde VAR müdahalesi doğru. Çağlar'ın gecikmiş müdahalesi penaltı.

Bülent Yıldırım: Çağlar'ın hareketi riskli. Ayağınızı savurup topla oynayamazsanız penaltı. Bu kararı vermesi gereken kişi hakemdi. Hakem vermediği için VAR müdahale etti. VAR müdahalesi yanlış. Pozisyon penaltı mı, penaltı. Çok ufak bir müdahale var. Küçük bir kontak. Hükmü vermesi gereken hakem. Tak diye vurma yok, çekme, basma yok. O zaman VAR'ın karışmaması gerek.

Deniz Çoban: Penaltı. Çağlar'ın ayağı rakibe vuruyor. Bu teması çözecek kişi hakem. İş VAR üzerinden gidiliyor ama sahadaki hakem kararı verse bu iş bitecek. Bizim çıtayı getirdiğimiz nokta, en alt düzeyin daha da altında. Onlara bakınca buna müdahale herkesçe isteniyor. Yanlış diyemiyorum. Uluslararası, FIFA, UEFA standardında VAR müdahale etmesin derler ama bizim ülkemizde müdahale ediliyor.

"BENCE PENALTI, VAR MÜDAHALE ETMELİYDİ"

-Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda Banza elle oynadı mı, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: Bu top, bu elle buluştuysa bu pozisyon nedir, penaltıdır. Bu yükseklere çıkan bu kol, rakibin yüzüne ulaşırsa yine penaltı. Banza vuruyor ve Çağlar'ın burnu oynuyor. Öyle enteresan bir pozisyon ki, hem top elle buluşuyor hem de kolu Çağlar'ın burnuna geliyor. Bu pozisyon penaltı. VAR müdahalesi gerekirdi.

Bahattin Duran: Trabzonsporlu oyuncu kolunu açınca doğal olmayan şekilde top ele geliyor. VAR hakeminin, hakemi izlemeye devam edip öncesinde topun doğal olmayan ele geldiğini göstermesi, En-Nesyri'nin müdahalesini de göstermesi gerekirdi. Bence penaltı, VAR müdahale etmeliydi.

Deniz Çoban: Bu pozisyon iki şekilde penaltı. Hem Banza elle oynadığı için hem rakibinin yüzüne kontrolsüz müdahale. VAR müdahale etmeli.

(Fotoğraflar BeIN Sport'tan alınmıştır.)