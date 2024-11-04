Şahan Gökbakar'dan Trabzonspor Fenerbahçe maçı sonrası 'yapı ve yalı' göndermeli futbol eleştirisi

04 Kasım 2024 02:16 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 02:23

Galatasaraylı olarak tanınan komedyen Şahan Gökbakar, Trabzonspor ve Fenerbahçe maçı sonrası Ali Koç'un resmini paylaşarak eleştirilerde bulundu. Hakemin bordo mavililerin golünü yediğini savunan Gökbakar göndermelerde bulundu.

Fenerbahçe​'nin 3-2 kazandığı Trabzonspor​ karşılaşması sonrası Galatasaraylı olarak bilinen ünlü komedyen Şahan Gökbakar sosyal medya hesabından eleştirilerde bulundu. Ali Koç​'un fotoğrafını paylaşan Gökbakar "Türk futbolunda yapı yok, yalı var" notu düştü.

"BANA TEK BİR ŞEY DÜŞÜNDÜRÜYOR..."

Gökbakar'ın yaptığı paylaşım şöyle:

"Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. Futbol olarak son dakikaya kadar kazanmayı çılgınca istediler. Hakem Trabzonspor’un ilk golünü net bir şekilde yedi. Ama su yolunu buldu, Fenerbahçe kazandı. Bir futbolsever olarak maçtan keyif aldım. Maçı kazanmışken hala hakem demek bana tek bir şey düşündürüyor. Türk futbolunda yapı yok. Türk futbolunda yalı var."