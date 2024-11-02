Nuri Alço taburcu oldu! Sevenlerine müjdeyi verdi

02 Kasım 2024 17:05 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 17:10

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, bağırsak yapışması sonucu ameliyata alınmış ve tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırılmıştı. Nuri Alço'dan sevenlerine müjdeli haber geldi.

Usta oyuncu Nuri Alço​, karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı. Bağırsak yapışması nedeniyle ameliyata alınan Nuri Alço, operasyon sonrası yoğun bakıma alınmıştı. Taburcu olan Nuri Alço'dan ilk paylaşım geldi.

NURİ ALÇO, TABURCU OLDU

Nuri Alço, iki gün önce geçirdiği operasyon sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı. Ünlü oyuncu, bugün de taburcu olduğunu duyurdu. Nuri Alço kendisini ameliyat​ eden doktoruna da teşekkür etti.

Nuri Alço'nun eşi Burcu Alço​, sosyal medya hesabından, "Can eşim çok riskli bir ameliyat geçirdi. Çok zorlu bir süreçti çok. Şu an yoğun bakımda. Kahraman hekimlerimiz sayesinde durumu iyi. Detaylar dilimin varamayacağı kadar sıkıntılıydı. Rabbim bizlere bağışladı." dedi.