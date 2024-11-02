Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı Feyza Civelek'in ağlama performansına tepki yağdı

02 Kasım 2024 09:18 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:40

Dün akşam yeni bölümü yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine Nilay karakterini oynayan Feyza Civelek'in oyunculuğu damga vurdu. Ağlama sahnesindeki hareketleriyle eleştirilen Feyza Civelek'e tepki yağdı.

Evrim Alasya, Barış Kılıç, Sibel Taşçıoğlu ve Sıla Türkoğlu'nun yer aldığı Kızılcık Şerbeti​ dizisi dün akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizide Nilay​ karakterini oynayan Feyza Civelek​'in ağlama sahnesi ise geceye damga vurdu.

FEYZA CİVELEK'İN OYUNCULUĞUNA TEPKİ YAĞDI

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde Mustafa​'nın kendisine yalan söylediğini öğrenen Nilay'ın ağlama sahnesi sosyal medyada gündem oldu. Feyza Civelek'in oyunculuk performansına izleyicilerden tepki geldi.

Oyuncuya, "Feyza civelek oyunculuk resitali başladı" "Bu nasıl ağlama sahnesi" gibi eleştiri yağdı. Feyza Civelek, daha önce oyunculuğuna çok güvendiğini annesi tarafından torpilli olmadığını ve bunu ispatlamak için audition verdiğini açıklamıştı.