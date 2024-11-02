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Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, hırsızlık yaparken yakalandı! Marketten 15 kilo zeytinyağı çaldı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Kasım 2024 09:27 - Güncelleme : 02 Kasım 2024 09:38
Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, hırsızlık yaparken yakalandı! Marketten 15 kilo zeytinyağı çaldı

Dönem dizilerinde rol alan oyuncu Ümit Gündeş, marketten zeytinyağı çaldı. Hırsızlıktan yakalanan oyuncu Ümit Gündeş, polis tarafından saklandığı yerde yakalanıp emniyete götürüldü.

İstanbul Beylikdüzü'nde bir marketten 15 bin liralık zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine harekete geçen Beylikdüzü polisi, zeytinyağı çalan kişinin dizilerde bir dönem oyunculuk yapan Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

DÖNEM DİZİSİ OYUNCUSU HIRSIZLIK​ YAPTI 

Beylikdüzü'nde bir marketten zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen polis ekipleri, şahısın Ümit Gündeş olduğunu tespit etti. Gündeş'in bir dönem tarihi karakterlerin canlandırıldığı dizilerde oyunculukta yaptığı öğrenildi. Genellikle Avcılar bölgesinde yaşadığı söylenilen Gündeş, polis tarafından saklandığı adreste dün akşam yakalandı. Oyuncunun emniyetteki işlemlerinin ise devam ettiği öğrenildi.

Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, hırsızlık yaparken yakalandı! Marketten 15 kilo zeytinyağı çaldı - 1. Resim

Dizi oyuncusu Ümit Gündeş, hırsızlık yaparken yakalandı! Marketten 15 kilo zeytinyağı çaldı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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