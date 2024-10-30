Tgrt Haber
Haberler>Magazin>Ameliyat olan Nuri Alço yoğun bakıma alındı

Ameliyat olan Nuri Alço yoğun bakıma alındı

Editör: Dilek Ulusan / Kaynak: tgrthaber.com
30 Ekim 2024 11:03 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 11:14
Ameliyat olan Nuri Alço yoğun bakıma alındı

Yeşilçam'ın usta oyuncusu Nuri Alço, bağırsak yapışması nedeniyle ameliyat oldu. Nuri Alço, operasyon sonrası tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı.

Bu yılın başında evinde rahatsızlanan Nuri Alço​, apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Uzun süre tedavi gören Nuri Alço geçtiğimiz gün bağırsak yapışması sonrası tekrar bir operasyon geçirdi. Nuri Alço daha sonra ise tedbir amaçlı yoğun bakıma kaldırıldı. 

NURİ ALÇO TEDBİR AMAÇLI YOĞUN BAKIMA KALDIRILDI 

Nuri Alço, karın bölgesindeki ağrılar nedeniyle hastaneye gitti. Yapılan kontrolde Alço'nun bağırsak yapışması rahatsızlığı yaşadığı tespit edildi. Nuri Alço dün akşam saatlerinde bir operasyon daha geçirdi. Alço, tedbir amaçlı olarak yoğun bakımda tutuluyor.

Ameliyat olan Nuri Alço yoğun bakıma alındı - 1. Resim

Nuri Alço'ya gün boyu ziyaretler devam etti. Meslektaşı oyuncu Metin Devrim, Nuri Alço'yu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Ameliyat olan Nuri Alço yoğun bakıma alındı - 2. Resim

Ameliyat olan Nuri Alço yoğun bakıma alındı - 3. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: tgrthaber.com
nuri alço

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...