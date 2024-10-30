İdil Bilgen'in estetik yaptırdığı iddia edildi! Son paylaşımı kafaları karıştırdı

30 Ekim 2024 10:29 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 10:29

Miss Turkey 2024 birincisi İdil Bilgen, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkat çekti. İdil Bilgen'in kırmızılar içindeki son paylaşımı, yarışmadaki görünümünden çok farklı bulununca estetik iddiaları gündeme geldi.

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İdil Bilgen, Miss Turkey 2024 yarışmasının finalinde tacın sahibi oldu. Sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulan İdil Bilgen günlerce konuşulmuştu. Son paylaşımda değişimiyle dikkat çeken İdil Bilgen'in estetik yaptırdığı iddia edildi.

İDİL BİLGEN'İN DEĞİŞİMİ SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Miss Turkey birincisi seçildikten sonra gelen eleştirilere sessiz kalmayan İdil Bilgen, "Bence çok yanlış bir algı var ülkemizde. Bu güzellik yarışması sadece fiziksel görünümünüzü kapsamıyor. Aslında Miss World yarışması çok donanımlı, eğitimli ve güzel kadınları seçiyor ve onlar yarışıyor. İç, beynin güzelliği, duruşu, zarafeti, dil bilgisi ve kendini taşıma şekliyle var olan kadınlar güzel olarak göründüğü için... Güzellik bir bütündür." dedi.

29 Ekim'de yeni bir karesini paylaşan İdil Bilgen, yarışmadaki haline göre farklı göründüğünü düşünen kullanıcılar, İdil Bilgen'in ya estetik yaptırdığı ya da shop kullandığı öne sürüldü.